設立前から事業を“動かす”――ベトナム事業実装の共創プラットフォーム「Outbound Axis Vietnam（OAV）」を本日開始

株式会社LuatsuOutbound Axis VietnamのWebsite

株式会社Luatsu（ルーツ、所在地：日本・東京）及びCastGlobal Law Vietnam（所在地：ベトナム・ホーチミン市）は、ベトナム進出を目指す日系企業・スタートアップ向けの実装伴走プラットフォームOutbound Axis Vietnam（OAV）を本日リリースいたします。

OAVは、ベトナムでの会社設立前の検証段階から現地実装までを、法務・人材・会計税務・業務設計を一体化して支援し、低コスト・低リスクでの素早い立ち上げとスケールを実現します。すでに日本企業・スタートアップ4社のベトナム展開を提携スキームで開始しています。

ベトナムの弁護士事務所CastGlobal Law Vietnamは2013年の設立以来、12年間にわたり日系企業のベトナム事業を支援してきました。また、代表弁護士の工藤は、2020年設立のスタートアップ支援専門家ネットワークLuatsu（代表：工藤）を通じてアジアの起業家100社超を支援、60社超にエンジェル投資を行っており、実務で直面する「進出初期の負荷過多」「設立後の運営負担による成長遅延」という課題を多数見てきました。OAVは、この課題を「設立前からの事業実装」という新しい進出様式で解決します。

OAVが提供する主なサービス

１. 事業開始前～初期（Launch & Validate）- 現地検証（PMF/PoC/営業活動）を合法かつ迅速に開始するための業務設計- 採用・雇用管理（労働・個人情報・税務等のコンプライアンス担保）- 会計・税務・法務・契約・知財・労務をワンストップで運用（各専門分野はパートナー／サポーターと協業）- 最適な事業スキーム・協力会社の検討・アドバイス- ベトナムでの事業創出について、各企業との提携・協業の積極的な提案２. 拡大期（Build & Operate）- 現地チームの業務オペレーション（受発注／請求／インボイス発行／CS／KPI運用）- 事業提携先・販売チャネル・自治体／デベロッパー等現地ネットワーク連携- 拡大期に必要なコンプライアンス体制の提案・実行- データ・内部統制・情報セキュリティや知的財産保護の運用設計３. 自立化（Transition & Spin-off）- 適切な自立化のタイミング・スキームの検討・アドバイス- 子会社設立・持分構成・ライセンス取得への円滑な移行- ガバナンス文書・各種規程・契約群の移管、完全独立に向けた最終支援

※OAVは「違法な名義貸し」や「越法的な雇用代行」を行いません。法令適合（リーガル・コンプライアンス）を前提に、最適な実装スキームを設計・運用します。

3つの特徴（Differentiators）

OAV HUB（物理拠点）について

- 速度×コンプライアンス：設立前から活動可能な業務スキームを、ベトナム法に適合させたうえで即実装。早期に売上・顧客接点を作ります。- 実働伴走：アドバイスに留まらず、人材・バックオフィス・契約運用まで現場で実行。経営はコア領域に集中できます。事業創出・拡大は相互に役割分担して行い、外部サポーターとの積極的な事業共創の提案も行います。- 出口設計まで：一定の成長後は、子会社化や持分移転を前提としたスピンオフ計画を標準装備。中長期でのガバナンスと再現性を担保します。必要に応じて、中長期での提携継続もご相談可能です。

ホーチミン市内にOAV HUB（物理拠点）を開設し、デスク／会議室／イベント等の利用環境を提供する計画です。スタートアップやベトナム展開を見据える日系企業との共同実装・共同募集・共同発表の場として運用します。詳細は続報をご期待ください。

提携ネットワーク

自治体・金融機関・デベロッパー・小売／観光・クリエイティブ拠点・製造・ロジ・ITなど、現地プラットフォーマー・サポーターとの連携を拡大中です。順次ウェブサイトで公開し、協業パートナーの募集も継続します。一緒にベトナムでの日系企業の事業創出をサポートくださるパートナーの方はお問い合わせからご連絡ください。

初期のサポーター一覧（随時追加されているため、詳細はWebsite参照）

※パートナーからの加盟料・紹介料などは一切いただいておりませんが、現状は思いを同一にして動くことが可能で、かつ、既に協働した実績のある会社を優先しております。

代表コメント

Outbound Axis Vietnam / Luatsu / CastGlobal Law Vietnam

代表 弁護士 工藤 拓人

「OAVは、設立前から売上と顧客体験を作りにいく“実装伴走”の仕組みです。法令遵守は当然として、現場の採用・オペレーション・契約までを一体で回し、一定のスケールが見えた段階で子会社化へバトンを渡すことが可能です。単なる事務の業務委託ではなく、共同で事業を創出・拡大し、また新たな事業機会を提案することで日系企業・スタートアップのさらなる活躍の場の拡大を目指します。ベトナムの成長機会を、日本の起業家・企業が最短距離でつかむためのインフラを提供してまいります。」

会社概要

Outbound Axis Vietnam Co., Ltd.（OAV）

- 設立：2025年3月24日（ベトナム・ホーチミン市）- 所在地 92-94-96-98-100/2 Nguyen Cong Tru, Phuong Sai Gon, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam- 事業内容：ベトナム進出における実装伴走（設立前～拡大～自立化）、HUB運営、ネットワーク連携- 提供領域：幅広いサポートを行っていますが、現状はサポート企業数を絞ったうえで対応していますので、個別にご相談ください。- Website：https://outbound-axis.com/

CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd.

- 設立：2013年（ベトナム・ホーチミン市）- 事業内容：弁護士事務所運営：日系企業向けベトナム法務／M&A／コンプライアンス／労務その他のサポート ほか- Website：https://cast-vietnam.com/

株式会社Luatsu（ルーツ）

本件に関するお問い合わせ

- 設立：2020年（日本・東京）- 事業内容：スタートアップ支援、スタートアップ支援専門家ネットワーク運営- Website：https://luatsu.jp/- 担当：Outbound Axis Vietnam/CastGlobal Law Vietnam 代表 工藤 拓人- E-mail：kudo@outbound-axis.com- Web：https://outbound-axis.com/https://prtimes.jp/a/?f=d64268-3-49456a95dee244e1034aa0cffe07cf8e.pdf