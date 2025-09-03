山陰初の上場IT企業、アクシスITパートナーズがKINDLER株式会社生成AI研修を導入！地方から全国へDXを牽引

KINDLER, Inc.

キンドラー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：門脇 明日香）は、鳥取県を拠点とする上場IT企業アクシスITパートナーズ株式会社（代表取締役：坂本 哲）に対し、生成AI研修を実施いたしました。本研修は、同社が掲げる「建設」「脱炭素」「地域」領域での社会課題解決に向け、合併により強化したDX体制を背景に、人材育成と業務効率化を加速させる取り組みです。

背景

アクシスITパートナーズは、システム開発やアウトソーシング事業を中心にDXを推進してきました。2025年には子会社アクシスエンジニアリングを吸収合併し、ネットワーク設計の専門性を取り込み、組織全体のDX体制を強化しています。組織変革期における人材育成と生成AI活用は、生産性向上や新たな提案力確立のため不可欠とされています。

研修概要

本研修では、生成AIの基本理解から業務での実践的活用までを体系的に学習。社員が日常業務において効果的にAIを活用できるよう支援しました。これにより、プロジェクトのスピードアップ、提案内容の質向上、顧客満足度の強化が期待されています。

KINDLER株式会社 会社概要

KINDLER株式会社は、法人・個人向けのAIスクール/AI研修サービスやAI SaaSソリューションの提供、ならびに美容メディアの運営を行っています。独自の手法を活用し、企業のDX推進や人材育成を支援。創業者はSONY出身で、国内外のハッカソンで20以上の受賞歴（うち6つは最優秀賞）を有し、テクノロジーとクリエイティブを融合した事業展開を進めています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hoc6vSuhYs4 ]

https://www.gokindler.com/aicamp001/

会社名：KINDLER株式会社

代表者：代表取締役 門脇 明日香

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-27-15 FLAG 3I

事業内容：法人・個人向けAIスクール/AI研修事業、AI ステップ(SaaS)の提供、美容メディアMIRA運営

設立：2017年8月

URL：https://gokindler.com/