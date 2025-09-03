大阪市からJリーグ入りを目指す「OsakaCitySC」が合同会社レクソルと2025-2026シーズンの地域貢献活動パートナー契約を締結

株式会社RAXUS Osaka City SC

大阪市からJリーグ入りを目指す「OsakaCitySC」を運営する、株式会社RAXUS Osaka City SC（本社：大阪市北区／代表取締役：山地泰平）は、合同会社レクソルと2025-2026シーズンの地域貢献活動パートナー契約を締結いたしましたのでお知らせ致します。

合同会社レクソル様のコメント

弊社は、不動産のオールラウンダーとして、不動産買取・仲介から注文住宅・リノベーションまでワンストップで提供し、関西を中心に地域密着型の事業を展開してまいりました。大阪を拠点に史上最速でのJリーグ参入を目指し、地域貢献に尽力されているOsaka City SCの姿勢に共感し、このたび地域貢献パートナーとしてサポートさせていただくことを決定いたしました。今回の協賛を通じて、クラブの成長と地域のさらなる活性化を力強く後押ししてまいります。

■合同会社レクソル

住所：〒546-0043 大阪市東住吉区駒川四丁目５番６号エンプラスビル２階

TEL：06-4400-0809/FAX：06-4400-0809

＜事業内容＞

不動産事業主業、不動産販売業、不動産買取事業、不動産売買・賃貸仲介事業、不動産開発事業、建築工事業、リフォーム業、土木工事の設計、デザイン・施工および管理

HP：https://www.lexsol.info/

株式会社RAXUS Osaka City SC 代表取締役 山地泰平より

この度、合同会社レクソル様と地域貢献活動パートナー契約を締結できましたことを心より嬉しく感じております。OsakaCitySCは、地域に根差したクラブとして、サッカーを通じて地域の子どもたち、高齢者の方々の健康、街の活性化に貢献することを大切しております。今回のパートナーシップにより、レクソル様と共に地域の皆さまに喜んでいただける取り組みを一層充実させてまいります。今後ともご期待ください。

OsakaCitySCについて

私たちOsakaCitySCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。全国にはすでに数多くのJリーグクラブが存在していますが、私たちは今年度のスローガンである「挑む者が世界を揺らす」を胸に、エキサイティングな試合を目指して日々練習に励んでいます。設立からわずか5年のクラブではありますが、圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきたいと考えています。

OsakaCitySC 会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーＢ 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/