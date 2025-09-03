《ZETT》ゼット コンディションクリニック【アスリートテスト】が進化！専用アプリ運用スタート！

ゼット株式会社

「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、様々な競技のアスリートに応えるトータルサポートプログラム「ゼットコンディションクリニック」の身体能力評価システム【アスリートテスト】の専用アプリを開発、運用を開始しました。

これまで過去30年以上、全国の学生アスリートを中心に実施しているゼットのアスリートテスト。

テスト実施後に発行していた紙の結果シートをデジタル化。専用アプリを用いてデータを管理します。

テストの結果から個人の強みや弱みなど、改善すべきポイントをいつでも専用アプリから簡単に把握することが可能です。

アスリートテストの専用アプリを通じて、ゼットはさらなる技術力向上をサポートしていきます。

※このアプリはアスリートテスト実施者専用のアプリです。

※2025年9月1日以降にアスリートテストを実施された方から利用することができます。

アプリ化のポイント

- 専用アプリを通じてデバイスで管理することにより測定結果をいつでも確認可能。・過去の測定データも蓄積されており、同時に確認できます。- デジタル化することで蓄積された膨大なデータからの能力評価を細分化。（現５段階評価から８段階評価）・今までよりも細かく評価することにより弱点部分の効率的な改善にも役立てることが可能です。- 全国ランキングが専用アプリから確認でき、更新されるようになりました。・自身の各項目の全国ランキングが常に更新された状態で確認できるようになりました。

ゼットアスリートテストとは

ゼットが提供する「身体能力測定・評価システム」です。

アスリートの基礎体力を数値化し、過去の膨大なデータ（30年以上の蓄積）から適確に評価します。

その結果に基づいてアドバイスを行い、効率的なトレーニングの組立をサポートします。

※ゼットアスリートテストの実施についてはゼットお客様相談センターにお問い合わせください。

- 身体能力測定【アスリートテスト】ページhttps://zett-baseball.jp/pages/athlete_test/- 様々な競技のアスリートに応えるトータルサポートプログラム【ゼットコンディションクリニック】ページhttps://zett-baseball.jp/pages/condition_clinic

・ゼット ベースボールオフィシャルサイト

https://zett-baseball.jp/

・ゼットオンラインショップ【BASEBALL】

https://zettshop.net/brand/baseball

【公式】ZETT BASEBALL SNS

■Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@zettbaseball437

■X

https://x.com/zettbaseball_jp

■Instagram

https://www.instagram.com/zettbaseball_jp/

■Facebook

https://www.facebook.com/zettbaseball/

【消費者・読者からのお問合せ先】

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB：https://zett-baseball.jp/