厳しい残暑にお勧めしたい、みずみずしいリフレッシングな香り。「クリーン リザーブ H2オー エメラルド オアシス」が新登場

ブルーベル・ジャパン株式会社

地球環境や社会に配慮して生み出され、調香師たちによって“リザーブ”された香料が生み出すフレグランスコレクション「クリーン リザーブ」。その中でも、自然から生まれた最も優しい天然成分「水」を本来交じり合わないフレグランスオイルと融合させ、これまでにない新たなフレグランスの世界を作り出した「リザーブ H2オー」コレクションに、2025年9月3日(水）「エメラルド オアシス オードパルファム」が新たに加わります。

クリーン リザーブ H2オー エメラルド オアシス オードパルファム

クリーン リザーブ H２オーコレクション :https://bit.ly/4fZWS2K

エメラルドに輝くオアシスをイメージした、爽快でリフレッシングな香り。グレープフルーツとベルガモットのはじけるような香りからスタートし、ベチバーとソフトウッドが織りなす透明感のあるブレンドへと移ろいます。軽やかでクリーンな香りの背景には、オレンジブロッサムがふんわりとムスクに包まれるように溶け込み、完璧なバランスで香り立ちます。

香調：シトラスフローラル

トップ ：ベルガモット、グレープフルーツ、アクアティックアコード

ミドル ：オレンジブロッサム、マンダリン*、シダーウッド

ラスト ：ベチバー、サンダルウッド、ムスク

*サステナブルな香料

2025年９月3日（水）発売

クリーン リザーブ H2オー エメラルド オアシス オードパルファム 100mL 16,280円(税込)

◆購入キャンペーン◆

クリーン リザーブ H2オー製品 100mLをご購入の方に、コレクションで人気のクリーン リザーブ H2オー ゴールデン シトラス オードパルファムのローラボール（5mL）を差し上げます（数量限定・なくなり次第終了）

取り扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?area=all&brand=clean