少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役社長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「少数株ドットコム」）は、さんわ機工有限会社（代表取締役社長：野口 宏之、本社：愛知県稲沢市、以下「さんわ機工」）株式取得に関する契約（以下「本契約」）を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．本契約の目的

さんわ機工は長期にわたって存在し続けている優良企業であり、会社法順守の社内体制の強化や、情報開示をより活発に行っていくことで、さらなる成長が期待される企業です。

そのため、当社はさんわ機工での重要な会議への出席はもとより、経営陣、従業員その他の関係者との対話や情報交換等を通じて状況把握に努め、価値向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ってまいります。

２．本契約の概要

少数株ドットコムは、さんわ機工の発行済株式の４０％を２０２４年１０月２５日に取得済みです。

●企業名｜さんわ機工有限会社

●所在地｜愛知県稲沢市下津片町４

●代表者の氏名｜野口 宏之

●事業内容｜工作機械の部品と治具工具の製造加工業

●資本金｜5,000千円

●設立年月｜昭和41年11月

当社は引き続き、「上場株式のような取引市場が存在せず、非上場株式を手放したくても手放せない状況に置かれている株主に最適なソリューションを提供する」および「自社での株式買取を積極的に行い、社会的責任のある株主として非上場企業におけるガバナンス強化や信頼の向上に寄与する」というミッションのもと、非上場株式流通という分野において少数株主と企業にとって、より流動性が高く公正で開かれた選択肢の提供にコミットしてまいります。

以上