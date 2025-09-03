【船越英一郎】お酒と満足を届ける会社「NIGITA」広告出演

株式会社ホリプロ

芸能界随一のお酒好きと知られる船越英一郎が、新たに株式会社NIGITAの広告に出演いたします。

本CMは、船越が熱い眼差しでNIGITAの想いを真っ直ぐに語りかけるシーンから始まり、NIGITAで働く社員の方々が真摯に業務に取り組む姿がインサートされ、クライマックスでは再び船越が前を見据えながら熱い声で「ひとりひとりに幸せの一杯を！NIGITAです」と宣言します。

新CM「そこのあなた！NIGITAです」篇より

株式会社NIGITA（本社：神奈川県相模原市）は、酒類の卸売・販売を中心に、お客様の暮らしや集いの時間を豊かにする商品とサービスを提供しています。地域に根ざした酒類流通企業として、「お酒と満足」をお届けしています。

■船越英一郎 インタビュー

ー今回、NIGITA初のTVCMにご出演が決まった時のお気持ちを教えて下さい

お酒と人を繋ぐ…実は私自身のライフワークでもあります。

ニギタさん初となるTVCMという形でお手伝いを出来るのはまさに我が意を得たり。

欣喜雀躍、羽化登仙の心持ちです！



ー撮影では白バックでの熱いストレートなトークが印象的でした。どんなことを意識されましたか？

ニギタのアンバサダーとしてでは無く、創業者の魂を胸に宿す役作りをして臨ませて頂きました。



ーお酒と満足を届けるというNIGITAのメッセージについてどのように共感されますか？

お客様に如何に喜んで頂けるか、如何に満足して頂けるか…その思いと心をお届けするというスタンスは、私が俳優として目指す物と全く共通しております。



ー普段のお酒との付き合い方やご自身にとって「一杯のお酒」が持つ意味をお聞かせください。

お酒は癒しと喜びと感動を齎してくれるかけがえの無い親友。そして美味しい食を享受する時の無くてはならない相棒です。



ーこのCMをご覧になる皆さまへ、メッセージをお願いいたします。

皆様とお酒の架け橋であるニギタは、生産者の思いとお酒の持つ魅力を安全安心と共にお届けします。

ニギタを通して出会う一杯はきっと人生のワンシーンをドラマチックに彩ってくれるはずです。

ニギタ、ニギタ、ニギタです！！

＜船越英一郎（ふなこし えいいちろう）＞

俳優。1960年7月21日生まれ。神奈川県横浜市出身。

1982 年に俳優デビュー以来、映画・ドラマ・舞台に幅広く出演。特に数多くのサスペンスドラマへの出演で知られ、「2時間ドラマの帝王」として親しまれる。近年では司会や情報番組にも活躍の場を広げ、幅広い世代から支持を集めている。豊かな表現力と存在感あふれる演技で、長年にわたり日本のエンターテインメントを支え続けている。