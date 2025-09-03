【ルイ・ヴィトン】ノエミ・メルラン、新作シグネチャーバッグ「エクスプレス」を愛用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ノエミ・メルランが、イタリア ヴェネツィアにて2025秋冬ウィメンズ・コレクションで発表された、ルイ・ヴィトンのブラックレザーの新作シグネチャーバッグ「エクスプレス PM」を持っている様子をキャッチされました。

バッグ「キーポル」のオリジナルデザインを想起させる理想的なシティバッグ「エクスプレス PM」。

レザーにメゾンを象徴するモノグラム・パターンのトリミングとライニングを施し、アイコニックなキーベルやパドロック(錠前)などのゴールドカラーの金具でデザインを引き立てました。ルイ・ヴィトンの旅の伝統から着想を得たこのアイテムは、毎日の必需品を収めるのに最適なサイズで、さまざまな持ち方が楽しめます。

製品名：エクスプレス PM

価格：638,000円

素材：カーフレザー

サイズ： W 26 x H 17 x D 13.5 cm



*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

