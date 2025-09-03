『リネージュ2M』9月5日(金)に「エヴァの水中庭園バック アタック」を開催！プレイヤー同士協力してボス モンスター「トリトン」を討伐しよう！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■[全体]「エヴァの水中庭園バック アタック」開催！

【開催日時】

2025年9月5日(金) 20時20分 ～ 22時30分まで(予定)

【概要】

9月5日(金)20時20分から専用のイベント ダンジョンに入場できます。

入場には、レベル制限があり、オリジン ワールドではレベル65以上、リザーブ ワールドではレベル60以上のキャラクターが入場できます。20時30分にイベント開始と共に、ボス モンスター「タビュラクス」が出現します。ボス モンスター「タビュラクス」の討伐後、最終ボス モンスター「トリトン」が出現します。

「トリトン」の討伐またはボス モンスター討伐成功に関係なく21時30分にイベントNPC「エヴァ バック アタック商人(イベント)」が出現します。

「エヴァ バック アタック商人(イベント)」からはアデナを使用してすべてのワールド共通で「トリトンのチケット(イベント)」や「トリトンのチケット強化スクロール(イベント)」と交換することができるほか、オリジン ワールドでは、「伝説級クラス獲得券(1回)(イベント)」、「クラス スキン獲得券(11回)(イベント)」などのアイテムを、リザーブ ワールドでは「豪華なクラス/アガシオン獲得券(11回)(イベント)」、「中級覚醒のポーション(刻印)」などを交換可能です。

「トリトンのチケット(イベント)」は「トリトンのチケット強化スクロール(イベント)」を使用することで確率に応じて強化をすることが可能で、強化値によって様々なアイテム製作に利用することができます。

オリジン ワールドでは、強化値に応じて「トリトンのクラス/アガシオン選択箱(神話)(イベント)」や「トリトンの伝説級アーティファクト挑戦券(1回)(イベント)」、「トリトンの霊魂石選択箱(伝説)(イベント)」などを製作可能です。

リザーブ ワールドでは強化値に応じて「トリトンのクラス/アガシオン獲得券選択箱(伝説)(イベント)」や「トリトンの英雄級クラス選択箱(イベント)」、「トリトンの英雄級継承者の書選択箱(イベント)」などを製作可能です。

そのほか「エヴァの水中庭園バック アタック」の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「エヴァの水中庭園バック アタック」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=68b75ad782c9cb2b96bd6928

■[全体]新たなクラス スキン16種類を追加！

【アップデート日時】

2025年9月3日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートで、伝説級、英雄級、希少級、高級、一般級のすべての等級で新たなクラス スキンを追加しました。伝説級スキン「月夜の支配者」はスキル「クリムゾン フレンジー」を保有しており、クリティカル命中時、一定の確率ですべての速度の増加と、対象への持続ダメージと、受けるヒール量を減少させる効果を付与します。

そのほか、アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪全体のアップデート詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/cm_story/view?articleId=68b6ce309c618e0ed4493e3f

■[バーツ/ジグハルト/カイン] アリーナ ダンジョン「燃える渓谷」をリニューアル

【アップデート日時】

2025年9月3日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールドでは、で、アリーナ ダンジョン「燃える渓谷」をリニューアルしました。難易度が上昇し、討伐時に獲得できるEXPも上昇したほか、「燃える渓谷」で獲得できる新しい希少級防具「烈火のポールドロン」を追加しました。

そのほか、アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪バーツ/ジグハルト/カイン ワールドのアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=68b75ad882c9cb2b96bd692a

■[パプリオン/リンドビオル] オリンピアード「戦士の高原」実装！

【アップデート日時】

2025年9月3日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、「パプリオン/リンドビオル」ワールドでは、オリンピアード「戦士の高原」や、「装備超越合成システム」などを実装しました。「戦士の高原」はレベル80以上のキャラクターが参加することができ、毎週金曜日21時30分からマッチング申請を開始します。「ケトラー オーク陣営」と「バルカ シレノス陣営」の2つに割り振られ、「ケトラー オーク陣営」はボスや守護石像と戦士の火鉢の撃破を、「バルカ シレノス陣営」はそれらの防衛を目標に戦闘を行うマスター コンテンツです。

「装備超越合成システム」は、英雄級以上の装備アイテムを強化し、さらなる力を解放するシステムです。専用アイテム「超越合成石」を用いて装備超越合成に挑戦することができます。装備アイテムの等級によって必要となる「超越合成石」の等級は異なります。「超越合成石」は、装備アイテムの溶解や強化失敗などで獲得できる「超越合成石の原石」を集めることで製作することができます。

さらに、新規一般覚醒として、 「ダブル確率」や「スキル防御力」、スタンに関連したステータスが上昇する「ケイナフェル」、 「命中」や「ダメージ耐性」、「クリティカル抵抗」に関わるステータスが上昇する「マルス」を追加したほか、血盟成長に「挑戦」を追加しました。

そのほか、アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪パプリオン/リンドビオル ワールドのアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=68b75ad9864dc906b8d70306

■[エデン/サイハ] オリンピアード「黄昏の隠れ処(2人)」を追加！

【アップデート日時】

2025年9月3日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、リザーブ ワールドでオリンピアード「黄昏の隠れ処(2人)」を新たに実装したほか、「サーバー侵攻戦」のスケジュールを変更しました。

「黄昏の隠れ処」は毎週火曜日と木曜日の12時に発生し、プレイヤー2人がマッチングし、ダンジョンからの脱出を目指すコンテンツです。脱出の成功時/失敗時にそれぞれ専用の報酬が存在し、またダンジョン内のモンスター討伐で獲得したポイントに応じて追加報酬を獲得することもできます。

「サーバー侵攻戦」は従来のスケジュールから変更し、毎週月曜日、水曜日、金曜日に開催します。「サーバー侵攻戦」のボス モンスター「侵攻のドラゴン ビースト」は侵攻戦開始から4時間30分後、ボス モンスター「侵攻のオルフェン」は侵攻戦開始から14時間後に、マッチングしたサーバーのうちいずれか1つのサーバーに出現します。また侵攻戦中に出現する亀裂の侵略者「カーニフェックス」は侵攻戦開催日の19時に、マッチングしたすべてのサーバーに出現します。

そのほか、アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪エデン/サイハ ワールドのアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=68b75ada64ae4c06581c3256

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NCSOFT

コピーライト：(C)NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://ncpurple.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2025年9月3日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。