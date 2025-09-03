「ハイセンスA3-D 朗読演劇『図書委員界』」出演者勢ぞろいのキービジュアルが公開！　チケットは好評発売中!!

株式会社Ａ３

2025年10月10日(金)からCBGKシブゲキ!!で上演される「ハイセンスA3-D 朗読演劇『図書委員界』」（原作：生駒里奈・漫画：古屋兎丸・「月刊コミックバンチ」連載／新潮社）。

生駒里奈さん、若月佑美さん、斉藤朱夏さん、小松準弥さんといった豪華俳優陣＆声優陣の出演とともに、ソロシンガー・荒井麻珠さんによるテーマ曲「Aliverary」で話題の本作より、公演に出演する13名の出演者陣が勢ぞろいのキービジュアルが公開されました！

「ハイセンスA3-D 朗読演劇『図書委員界』」キービジュアルが公開

2025年10月10日(金)～10月13日(月・祝)の4日間、CBGKシブゲキ!!で上演される「ハイセンスA3-D 朗読演劇『図書委員界』」のキービジュアルが公開されました。

キービジュアルには生駒里奈さんを始め、13名の全キャストが勢ぞろい！ 実際の公演では出演回＆組み合わせが異なり、またダブルキャストの配役もあるため、全員集合したビジュアルは貴重です。

現在、チケットは好評発売中！ 公演によっては、一部席種のチケットがすでに完売しているので、ご購入はお早めに!!

☆10月10日(金)14時公演のチケット購入はこちら(https://tiget.net/events/417454)

☆10月10日(金)19時公演のチケット購入はこちら(https://tiget.net/events/417460)

☆10月11日(土)11時公演のチケット購入はこちら(https://tiget.net/events/417466)

☆10月11日(土)15時公演のチケット購入はこちら(https://tiget.net/events/417472)

☆10月11日(土)19時公演のチケット購入はこちら(https://tiget.net/events/417478)

☆10月12日(日)13時公演のチケット購入はこちら(https://tiget.net/events/417484)

☆10月12日(日)18時公演のチケット購入はこちら(https://tiget.net/events/417490)

☆10月13日(月・祝)12時公演のチケット購入はこちら(https://tiget.net/events/417496)

☆10月13日(月・祝)16時公演のチケット購入はこちら(https://tiget.net/events/417502)

「ハイセンスA3-D 朗読演劇『図書委員界』」公演情報

＜公演日程＞

2025年10月10日(金)～10月13日(月・祝)

＜会場＞

CBGKシブゲキ!! https://cbgk.jp/

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-29-5 ザ・プライム 6階

＜作品あらすじ＞

「どんな悩みでも解決します。放課後17時に日本文学の棚にお越しください。」少女の元に届いた、一通の招待状。

おそるおそる図書室の扉を開くと、そこには悩みを解決してくれる「図書委員界」の面々がいた――。

＜出演＞

委員長：生駒里奈

今村海：若月佑美

八神桃華：斉藤朱夏、吉岡茉祐

アポロ：小松準弥

コンテン：藍染カレン、今村美歩

ユメカワ：大平峻也、平川結月

バン：汐谷文康、濱健人

中元玲奈：長谷川かすみ

赤城綾：伊藤優衣

＜テーマ曲＞

「Aliverary」

歌：荒井麻珠

10月8日(水)各配信サイトにてデジタルリリース開始！！

＜チケット情報＞

【販売期間】

・一般先着

2025年8月7日(木)20:00～9月29日(月)23:59

SS席：8月7日(木)20:00～

S席・ビギナーズ席：8月7日(木)20:30～

※枚数制限：1公演2枚まで。各公演1回まで申込可能。

【当日引換券】

受付期間：2025年9月30日(火)12:00～各公演の前日23:59まで

※枚数制限：1公演2枚まで。各公演1回まで申込可能。

・販売場所

TIGET（チゲット） https://tiget.net/

※チケットの購入には「TIGETの登録(https://tiget.net/users/sign_in)」が必要です。事前に会員登録（無料）をお願いいたします。

※複数公演の観劇をご希望の場合は、公演日ごとにお申込みを分けてください。

【チケット料金】

SS席［特典付き］：13,500円（税込）

S席［特典付き］：9,900円（税込）／［特典なし］：8,900円（税込）

ビギナーズ席［特典付き］：4,900円（税込）／［特典なし］：3,900円（税込）

※SS席は特典付きのみとなります。

【特典】

オリジナル2Lブロマイド

※全席指定

※電子チケットとなります。

※ビギナーズ席とは、学生の方や演劇初心者の方にもお手軽にご観劇いただけるようご用意したお席となります。

※座席は入金確認後、席種ごとに事前に指定させていただきます。ご来場順（先着順）ではございませんので、予めご了承ください。

※一部公演および席種のチケットは完売している場合がございますので、予めご了承ください。

※一部公演については、中高生のご招待を行っています（抽選制）。詳細は公演公式サイトでご確認ください。

＜出演回＆組み合わせ＞

・10月10日(金)14時公演

委員長：生駒里奈

今村海：若月佑美

八神桃華：斉藤朱夏

アポロ：小松準弥

コンテン：藍染カレン

ユメカワ：平川結月

バン：汐谷文康

中元玲奈：長谷川かすみ

赤城綾：伊藤優衣

・10月10日(金)19時公演

委員長：生駒里奈

今村海：若月佑美

八神桃華：吉岡茉祐

アポロ：小松準弥

コンテン：藍染カレン

ユメカワ：平川結月

バン：汐谷文康

中元玲奈：長谷川かすみ

赤城綾：伊藤優衣

・10月11日(土)11時公演

委員長：生駒里奈

今村海：若月佑美

八神桃華：斉藤朱夏

アポロ：小松準弥

コンテン：今村美歩

ユメカワ：平川結月

バン：濱健人

中元玲奈：長谷川かすみ

赤城綾：伊藤優衣

・10月11日(土)15時公演

委員長：生駒里奈

今村海：若月佑美

八神桃華：吉岡茉祐

アポロ：小松準弥

コンテン：藍染カレン

ユメカワ：大平峻也

バン：濱健人

中元玲奈：長谷川かすみ

赤城綾：伊藤優衣

・10月11日(土)19時公演

委員長：生駒里奈

今村海：若月佑美

八神桃華：吉岡茉祐

アポロ：小松準弥

コンテン：藍染カレン

ユメカワ：大平峻也

バン：汐谷文康

中元玲奈：長谷川かすみ

赤城綾：伊藤優衣

・10月12日(日)13時公演

委員長：生駒里奈

今村海：若月佑美

八神桃華：斉藤朱夏

アポロ：小松準弥

コンテン：今村美歩

ユメカワ：大平峻也

バン：濱健人

中元玲奈：長谷川かすみ

赤城綾：伊藤優衣

・10月12日(日)18時公演

委員長：生駒里奈

今村海：若月佑美

八神桃華：斉藤朱夏

アポロ：小松準弥

コンテン：今村美歩

ユメカワ：大平峻也

バン：濱健人

中元玲奈：長谷川かすみ

赤城綾：伊藤優衣

・10月13日(月・祝)12時公演

委員長：生駒里奈

今村海：若月佑美

八神桃華：斉藤朱夏

アポロ：小松準弥

コンテン：今村美歩

ユメカワ：平川結月

バン：汐谷文康

中元玲奈：長谷川かすみ

赤城綾：伊藤優衣

・10月13日(月・祝)16時公演

委員長：生駒里奈

今村海：若月佑美

八神桃華：斉藤朱夏

アポロ：小松準弥

コンテン：藍染カレン

ユメカワ：平川結月

バン：汐谷文康

中元玲奈：長谷川かすみ

赤城綾：伊藤優衣

＜スタッフ＞

原作：生駒里奈

漫画：古屋兎丸（BUNCH COMICS／新潮社）

演出：木村好克

脚本：浅桜ひつじ

脚本協力：ますもとたくや・中塚進一

企画協力：株式会社CRG

プロデューサー：中塚進一（A3）／福本哲生（CRG）

主催：eeo Stage／株式会社A3

＜公式WEB・SNS＞

公演公式サイト：https://eeo.today/stage/title/highsense_a3d_toshoiinkai/

公式X：@toshoiinkai_eeo（https://x.com/toshoiinkai_eeo）

eeo Stage公式X（旧Twitter）：https://mobile.twitter.com/eeo_stage

(C)Rina Ikoma,Usamaru Furuya/Shinchosha

(C)eeo Stage

