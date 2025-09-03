第19回キッズデザイン賞受賞作品233点の中から選ばれた優秀作品へのノミネート36点を本日発表！

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会※1 （以下、キッズデザイン協議会）は、本日、第19回キッズデザイン賞の受賞作品233点の中から優秀作品に選ばれた36点を発表いたします。9月17日（水）には各賞※2を発表し、10月6日（月）には表彰式およびシンポジウムを開催します。

※1 キッズデザイン協議会 東京都港区虎ノ門 会長：坂井 和則（TOPPANホールディングス株式会社 取締役 副社長執行役員 CHRO / TOPPAN株式会社 取締役 ）

※2 各賞：優秀作品の中から、最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞が選ばれます。

第19回キッズデザイン賞 優秀作品ノミネート一覧（株式会社などを除いた50音順）

※ノミネート作品の画像は次項を合わせてご参照ください。*所在地：応募団体の本社所在地／建築・空間カテゴリー（個別建築物）は作品の所在地

キッズデザイン賞とは、2007年の設立以来、子どもの安全・安心と健やかな成長発達に役立つ優れた製品・サービス・空間・研究活動などを表彰し普及を後押しすることで、子どもを産み育てやすい社会づくりを目指す顕彰制度です。子どもが使うものはもちろん、大人が使うものでも子どもに配慮されたものやサービスはすべて対象としています。

第19回までの累計応募数 7,386点 受賞数 4,381点

※キッズデザイン賞入賞作品プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000020109.html

キッズデザイン協議会とは、次世代を担う子どもたちの安全・安心の向上と、健やかな成長発達につながる社会環境の創出のために、さまざまな企業・団体が業種を超えて集い合うNPO法人です。キッズデザインの理念を広く普及・啓発し、子ども目線での製品・コンテンツ開発が拡大していくことを目的としています。

会員数100 企業53 自治体27 その他、団体など20 （2025年8月1日現在）

設立：2007年4月2日

■CSD認証について

キッズデザイン協議会では、「キッズデザイン賞」と並行して「CSD※認証」を設けています。

「キッズデザイン賞」が安全価値を高めるトップランナーを顕彰しているのに対して、「CSD認証」は、安全性を高めようとするプロセスを経た企業を認証する制度です。

キッズデザイン賞を産み出す根底にあるのが「CSD認証」の考え方であり、是非この機会に「CSD認証」の取得をお考え下さい。

https://kidsdesign.jp/business/certification

※CSDとは、CHILD SAFETY through DESIGNの略

＜表彰式/シンポジウムについて> 事前に登録いただいた受賞者様・報道関係者様のみご入場いただけます

表彰式では、ノミネート作品36点の中から事前発表した最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞の受賞作品の表彰をするほか、審査委員長・益田文和氏から総評をいただきます。会場には最優秀賞（内閣総理大臣賞）をはじめ優秀作品36点を展示し、受賞作品の撮影ができるほか、受賞団体への個別取材が可能です。

シンポジウムでは、最優秀賞・優秀賞受賞9団体による作品紹介と審査委員による受賞ポイントを語っていただきます。

【第19回キッズデザイン賞 表彰式/シンポジウム 開催概要】 ※オンライン配信はございません

【場所】

虎ノ門ヒルズ森タワー4F 虎ノ門ヒルズフォーラム

【主催】

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

【特別協賛】

森ビル株式会社

【賞の構成】

【企業様からのお問合せ先】

「第19回キッズデザイン賞」 事務局 Tel：03-5405-2142（平日10:00-17:00）Mail：2025kids@kidsdesign.jp

主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 Tel：03-5405-2141 Fax：03-5405-2143

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル７階 https://kidsdesignaward.jp/