ヒュンメルがガンバ大阪と聴覚障がい者支援に繋げる手話シャツ発表！

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、Jリーグのガンバ大阪とホームタウンエリアの聴覚障がい者支援に繋げる手話シャツをリリース。9月13日、明治安田J1リーグ第29節浦和レッズ戦前の入場時に選手が着用。9月5日15時より、クラブとヒュンメルのオンラインストア、EXPOCITYと門真のヒュンメルショップ限定で9月15日まで予約を受け付けます。

手話シャツで心の旗を振る

ヒュンメルは、“Change the World Through Sport.” （スポーツを通して世界を変える）をビジョンに、人権、ジェンダー、平和をテーマに取り組みを進めています。今回、聴覚障がい者支援に繋げるチャリティーシャツを作製。ハンドボール日本代表との手話シャツに続き、ガンバ大阪バージョンを発表します。

ガンバ大阪は、地域の人びとがよりよい暮らしを実現するために、「SDGsmile」（エスディージースマイル）として、2009年から継続している浪速少年院への訪問や精神障がい者のフットサル交流大会スカンビオカップを開催するなど、様々な取り組みを実施。今回、ホームタウンエリアでの聴覚障がい者支援に繋げられる取り組みとして、手話シャツプロジェクトに参加します。

聴覚障がい者が参加するデフスポーツでは、笛やスターターピストルの替わりに、視覚的に情報を補っています。陸上やサッカー、ラグビーでは審判が旗を使用して、音に頼れない選手の合図としています。今回発表する手話シャツでは、その旗を重ね合わせデザインのベースにしました。スポーツの応援でも使われるフラッグは、気持ちをひとつにまとめるツールでもあり、今回、「心の旗を振ろう」をテーマに、旗が揺らめき、心が解き放たれるようなイメージで仕上げました。



手話でスローガンを表現

胸部にはGAMBAを指文字とアルファベットで併記。背面上部には、「BE THE HEAT , BE THE HEART」「青い炎となり、熱狂を生み出し、中心となる。」のクラブスローガンを「青い炎」、「熱狂」の手話で表現。背面裾部にはヒュンメルのタグラインであるLET’S PLAYを日本語に翻訳した「やってみよう」の手話を配置しました。

ガンバ大阪手話シャツは、ヒュンメル公式オンラインストア、ガンバ大阪オフィシャルオンラインショップ、ヒュンメルららぽーとEXPOCITY店、ヒュンメル三井アウトレットパーク大阪門真店の限定で、9月5日15時から9月15日まで予約を受け付けます。9月13日の試合後には、選手着用シャツのオークションも開催。商品販売とオークションの売上の一部を合わせ、ホームタウンエリアの聴覚障がい者支援に繋げます。

商品情報

予約は9月5日の15時から9月15日まで受け付けます。商品のお届けは11月上旬の発送を予定しています。

ガンバ大阪 半袖手話シャツ

Price：8,800円（税込）

Size：S・M・L・O・XO・XO2・XO3・XO4（ユニセックス）

※ネーム＆背番号の加工受付はありません

ショップ情報

ヒュンメル公式オンラインストア

https://www.hummel.co.jp/



ガンバ大阪オフィシャルオンラインショップ

https://store.gamba-osaka.net/

ヒュンメルららぽーとEXPOCITY店

大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITYグリーンサイド1F

営業時間：平日10:00～20:00／土日祝10:00～21:00



ヒュンメル三井アウトレットパーク大阪門真店

大阪府門真市松生町1 三井アウトレットパーク大阪門真 2F

営業時間：10:00～21:00





ガンバ大阪について

ガンバ大阪は、サッカーJ1リーグに所属するクラブチームで、スタジアムのある吹田市など、大阪府の北摂7市をホームタウンとし、北摂・北河内地域を活動エリアとしている。1980年創部の松下電器産業サッカー部を前身とし、Jリーグには開幕時の1993年より加盟するオリジナル10のひとつ。チーム名はイタリア語で脚を意味するGAMBAで、日本語の「頑張る」も掛け合わせている。2008年にはAFCチャンピオンズリーグで優勝。2014年の三冠など、9つのタイトルを獲得。クラブ30周年を迎えた2021年にリブランディングを実施。日本を代表するスポーツエクスペリエンスブランドを目指す。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.gamba-osaka.net/