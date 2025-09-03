【最短3分】AI動画作成ツール「Vista Movie」が中古物件・リフォーム商材に対応開始

株式会社NDPマーケティング

株式会社NDPマーケティング（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村詞貴）は、AI動画作成ツール「Vista Movie」において、中古物件・リフォーム商材に特化した新たな動画テンプレートの提供を開始しました。これにより、これまで動画広告制作が難しいとされていた中古住宅やリフォームサービスにおいても、誰でも簡単にプロ品質の訴求動画を作成できるようになりました。





公式サイト：https://vista-ai.net/movie/(https://vista-ai.net/movie/)

中古物件・リフォーム商材に特化したテンプレートで、より早く、より効果的に

■背景

中古物件の売買や住宅リフォーム商材は、ユーザーの購買検討期間が長く、信頼性や具体的な施工事例の訴求が重要とされるジャンルです。しかし、従来の広告制作では、「制作コストが高い」「成果に直結する構成がわからない」といった課題が多く存在していました。

■サービス概要・利用シーン

「Vista Movie」は、商品やサービスの情報を入力するだけで、AIが縦型広告動画を自動生成するツールです。今回新たに追加された「中古物件・リフォーム業界向けテンプレート」は、業界特有のニーズに対応した訴求構成となっており、最短3分で5パターンの動画を一括生成することが可能です。

■特徴・技術的強み

中古物件・リフォーム商材専用テンプレートを搭載

中古物件・リフォーム案件の利用者心理や訴求パターンを分析し、専用構成をテンプレート化。初心者でも簡単に業界特化型の動画を作成可能。

ナレーション音声もAIで自動生成

テキスト入力に応じた自然なナレーション音声も自動生成され、音声収録の手間を不要に。

最短3分で5パターンを一括作成

A/Bテストに対応した複数訴求軸の動画を即座に制作可能。





■サンプル動画のご紹介

Vista Movieを活用して作成したサンプルにつきましては以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.youtube.com/@VistaMovie-n6i(https://www.youtube.com/@VistaMovie-n6i)



■想定ユーザー

・中古住宅の売買を行う不動産事業者

・住宅リフォーム会社、施工業者

・自社の広告動画を内製化したい中小企業・個人事業主

■今後の展望

今後はリフォームの細分化カテゴリ（キッチン・浴室・外壁など）にも対応したテンプレートの追加を予定しており、より幅広いニーズに対応する動画マーケティング支援体制を強化してまいります。





■【期間限定・無料】特典プレゼント

今なら御社専用の広告動画を1本無料制作します。

完成動画は、実際に広告でご利用いただくことができます。

「どんな仕上がりになるか試したい」という方にとっても最適な体験をご提供いたします。

公式サイト：https://vista-ai.net/movie/(https://vista-ai.net/movie/)







■お問い合わせ先

「Vista Movie」の詳細・お申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4u6kEQHAUVwL17vzIsg4ectqal43Qdy7pQ_IBMDONOEUtnQ/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4u6kEQHAUVwL17vzIsg4ectqal43Qdy7pQ_IBMDONOEUtnQ/viewform)





「Vista Movie」の導入を検討される事業者様は下記までお問い合わせください。

TEL：03-3280-8811

FAX：03-3280-8812

Email：info@ndpmarketing.co.jp

（受付時間：平日10:00～18:00）





■会社概要

会社名：株式会社NDPマーケティング

所在地：

東京本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-8 VORT恵比寿III 4F

札幌本社：〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1-1-7 ORE札幌ビル7階

代表者：中村詞貴

設立：2009年7月3日

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://www.ndpmarketing.co.jp(https://www.ndpmarketing.co.jp)