ビッグベイトゲーム“全部持ち”が可能に！新商品 DRESS ビッグギアバッグの実力 ── 無理だった収納が、このバッグなら叶う！

「入らない・替えづらい」を超える専用設計！

DRESS ビッグギアバッグ(https://f-dress.jp/products/4570189744317?_pos=1&_sid=adafce80e&_ss=r)は、大容量と即応性を兼ね備えたビッグベイトゲームの新スタンダード！

ビッグベイトは“持てない・替えづらい”がブレーキになる

琵琶湖のバス、河川のシーバス、サーフの座布団ヒラメ

──サイズも重さもあるビッグベイトは、入らない・取り出しにくいがネック…

積める量も限られ、“選択肢の少なさ”が釣りの足を引っ張ってしまう…。

推しは大容量！──仕切りゼロの箱ごと収納で、持てる数が段違い

DRESS ビッグギアバッグは、

W330×H220×D165mmの大きめボディに、仕切り無しのメイン室。

300mm級のビッグベイト、大型タックルボックスも収納可能！

収納例

●VS-3020NDDM×1／VS-3020ND×1／リューギR-TANK×1がジャスト

●メイン室内にメッシュポケット（8インチ級ワームをパッケージごとIN）

●開閉を助けるプルタブで、重装でもジッパー操作がスムーズ

“全部持っていける”を前提に、初場所でもルアー選択を妥協しない！

現場で効く専用機能──速く・スマートに・夜も強い

クイックアクセス

着脱式ルアーホルダー搭載。

6-8インチのスイムベイトも直収納

ハード/ソフトを分離でき溶解トラブル回避

頻繁な交換時はベルクロフラップで即開閉 運用

ルミナスハンガー

フラップに小型ライト装着可能。

水面に光を落とさずリーダー結束＆ルアーチェンジ。

クロスショックコード

32cmルアースリーブがすっぽり。

大型1本の“見せ持ち”も

ベイトリール対応ロッドホルダー：

ビッグベイト専用タックルを確実固定

運用性・耐候性

●Dリング＆モール付きショルダーパッド：グリップ・ツールを肩周りに機動配置

●サイドフラップ：右＝プライヤーホルダー／左＝Dリング（リーシュやピンオンリールに）

●底面ターポリン防水：濡れた地面でも安心、25mmバックルテープでレインウェア等を外付け

●自動膨張式ライフジャケット併用想定：ベストの嵩張りを回避。キャスト＆ファイトの可動域を確保

“持てる・見える・すぐ替えられる”が、ビッグベイトゲームの近道！

大容量で選択肢が減らない！専用機能でアクセスが速い！ナイトまで抜かりなし！

ビッグベイトゲームの不便をまとめて解消するバッグ！



はじまりの一匹も、記憶に残る大物も──このバッグで獲りにいく！

DRESS ビッグギアバッグ

\14,300- (税込)

オフィシャルウェブサイト :https://f-dress.jp/products/4570189744317?_pos=1&_sid=adafce80e&_ss=r

【DRESSとは】

DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランドです。

アングラーの声に耳を傾け、実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開してきました。

2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。

以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△といった日本が誇るコンテンツとのコラボレーションを通じて、「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。

また、イラストレーターjbstyle.氏や、人気YouTuberマーシー氏との共同開発商品など、個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。

DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。

■会社概要

有限会社ライラクス

フィッシング部門DRESS

本社所在地 ：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者 ： 安井 義一郎

・DRESSオフィシャルサイト URL

https://f-dress.jp/

・DRESS公式X

https://twitter.com/dressfishing

・DRESS公式TikTok

https://www.tiktok.com/@dress_official_tiktok

・DRESS公式Facebook

https://www.facebook.com/DRESS-258215384324544/

・DRESS公式Instagram

https://www.instagram.com/dressfishing/

・DRESS公式YouTube

https://www.youtube.com/@DRESSOfficial

・DRESS公式LINEアカウント

https://page.line.me/lgp3657o

【この記事に関する問い合わせ】

担当者：東

TEL：06-6785-0880

オフィシャルE-mail： dress_info@f-dress.jp

担当E-mail：higashi@laylax.com