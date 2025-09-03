ビッグベイトゲーム“全部持ち”が可能に！新商品 DRESS ビッグギアバッグの実力 ── 無理だった収納が、このバッグなら叶う！

有限会社ライラクス


「入らない・替えづらい」を超える専用設計！



DRESS ビッグギアバッグ(https://f-dress.jp/products/4570189744317?_pos=1&_sid=adafce80e&_ss=r)は、大容量と即応性を兼ね備えたビッグベイトゲームの新スタンダード！



ビッグベイトは“持てない・替えづらい”がブレーキになる


琵琶湖のバス、河川のシーバス、サーフの座布団ヒラメ


──サイズも重さもあるビッグベイトは、入らない・取り出しにくいがネック…



積める量も限られ、“選択肢の少なさ”が釣りの足を引っ張ってしまう…。



推しは大容量！──仕切りゼロの箱ごと収納で、持てる数が段違い



DRESS ビッグギアバッグは、


W330×H220×D165mmの大きめボディに、仕切り無しのメイン室。


300mm級のビッグベイト、大型タックルボックスも収納可能！



収納例
●VS-3020NDDM×1／VS-3020ND×1／リューギR-TANK×1がジャスト


●メイン室内にメッシュポケット（8インチ級ワームをパッケージごとIN）


●開閉を助けるプルタブで、重装でもジッパー操作がスムーズ



“全部持っていける”を前提に、初場所でもルアー選択を妥協しない！



現場で効く専用機能──速く・スマートに・夜も強い


クイックアクセス

着脱式ルアーホルダー搭載。


6-8インチのスイムベイトも直収納


ハード/ソフトを分離でき溶解トラブル回避



頻繁な交換時はベルクロフラップで即開閉 運用





ルミナスハンガー

フラップに小型ライト装着可能。
水面に光を落とさずリーダー結束＆ルアーチェンジ。







クロスショックコード

32cmルアースリーブがすっぽり。


大型1本の“見せ持ち”も



ベイトリール対応ロッドホルダー：


ビッグベイト専用タックルを確実固定





運用性・耐候性


●Dリング＆モール付きショルダーパッド：グリップ・ツールを肩周りに機動配置


●サイドフラップ：右＝プライヤーホルダー／左＝Dリング（リーシュやピンオンリールに）


●底面ターポリン防水：濡れた地面でも安心、25mmバックルテープでレインウェア等を外付け


●自動膨張式ライフジャケット併用想定：ベストの嵩張りを回避。キャスト＆ファイトの可動域を確保



“持てる・見える・すぐ替えられる”が、ビッグベイトゲームの近道！


大容量で選択肢が減らない！専用機能でアクセスが速い！ナイトまで抜かりなし！
ビッグベイトゲームの不便をまとめて解消するバッグ！



はじまりの一匹も、記憶に残る大物も──このバッグで獲りにいく！




DRESS ビッグギアバッグ


\14,300- (税込)


オフィシャルウェブサイト :
https://f-dress.jp/products/4570189744317?_pos=1&_sid=adafce80e&_ss=r


【DRESSとは】


DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランドです。


アングラーの声に耳を傾け、実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開してきました。


2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。


以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△といった日本が誇るコンテンツとのコラボレーションを通じて、「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。


また、イラストレーターjbstyle.氏や、人気YouTuberマーシー氏との共同開発商品など、個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。


DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。




