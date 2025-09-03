ビッグベイトゲーム“全部持ち”が可能に！新商品 DRESS ビッグギアバッグの実力 ── 無理だった収納が、このバッグなら叶う！
「入らない・替えづらい」を超える専用設計！
DRESS ビッグギアバッグ(https://f-dress.jp/products/4570189744317?_pos=1&_sid=adafce80e&_ss=r)は、大容量と即応性を兼ね備えたビッグベイトゲームの新スタンダード！
ビッグベイトは“持てない・替えづらい”がブレーキになる
琵琶湖のバス、河川のシーバス、サーフの座布団ヒラメ
──サイズも重さもあるビッグベイトは、入らない・取り出しにくいがネック…
積める量も限られ、“選択肢の少なさ”が釣りの足を引っ張ってしまう…。
推しは大容量！──仕切りゼロの箱ごと収納で、持てる数が段違い
DRESS ビッグギアバッグは、
W330×H220×D165mmの大きめボディに、仕切り無しのメイン室。
300mm級のビッグベイト、大型タックルボックスも収納可能！
収納例
●VS-3020NDDM×1／VS-3020ND×1／リューギR-TANK×1がジャスト
●メイン室内にメッシュポケット（8インチ級ワームをパッケージごとIN）
●開閉を助けるプルタブで、重装でもジッパー操作がスムーズ
“全部持っていける”を前提に、初場所でもルアー選択を妥協しない！
現場で効く専用機能──速く・スマートに・夜も強い
クイックアクセス
着脱式ルアーホルダー搭載。
6-8インチのスイムベイトも直収納
ハード/ソフトを分離でき溶解トラブル回避
頻繁な交換時はベルクロフラップで即開閉 運用
ルミナスハンガー
フラップに小型ライト装着可能。
水面に光を落とさずリーダー結束＆ルアーチェンジ。
クロスショックコード
32cmルアースリーブがすっぽり。
大型1本の“見せ持ち”も
ベイトリール対応ロッドホルダー：
ビッグベイト専用タックルを確実固定
運用性・耐候性
●Dリング＆モール付きショルダーパッド：グリップ・ツールを肩周りに機動配置
●サイドフラップ：右＝プライヤーホルダー／左＝Dリング（リーシュやピンオンリールに）
●底面ターポリン防水：濡れた地面でも安心、25mmバックルテープでレインウェア等を外付け
●自動膨張式ライフジャケット併用想定：ベストの嵩張りを回避。キャスト＆ファイトの可動域を確保
“持てる・見える・すぐ替えられる”が、ビッグベイトゲームの近道！
大容量で選択肢が減らない！専用機能でアクセスが速い！ナイトまで抜かりなし！
ビッグベイトゲームの不便をまとめて解消するバッグ！
はじまりの一匹も、記憶に残る大物も──このバッグで獲りにいく！
DRESS ビッグギアバッグ
\14,300- (税込)
オフィシャルウェブサイト :
https://f-dress.jp/products/4570189744317?_pos=1&_sid=adafce80e&_ss=r
【DRESSとは】
DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランドです。
アングラーの声に耳を傾け、実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開してきました。
2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。
以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△といった日本が誇るコンテンツとのコラボレーションを通じて、「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。
また、イラストレーターjbstyle.氏や、人気YouTuberマーシー氏との共同開発商品など、個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。
DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。
■会社概要
有限会社ライラクス
フィッシング部門DRESS
本社所在地 ：〒577-0022
大阪府東大阪市荒本新町2-36
代表者 ： 安井 義一郎
・DRESSオフィシャルサイト URL
https://f-dress.jp/
・DRESS公式X
https://twitter.com/dressfishing
・DRESS公式TikTok
https://www.tiktok.com/@dress_official_tiktok
・DRESS公式Facebook
https://www.facebook.com/DRESS-258215384324544/
・DRESS公式Instagram
https://www.instagram.com/dressfishing/
・DRESS公式YouTube
https://www.youtube.com/@DRESSOfficial
・DRESS公式LINEアカウント
https://page.line.me/lgp3657o
【この記事に関する問い合わせ】
担当者：東
TEL：06-6785-0880
オフィシャルE-mail： dress_info@f-dress.jp
担当E-mail：higashi@laylax.com