インスタ自動化ツール「エルグラム」導入実績20,000件突破
株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）が開発・提供しているツール「エルグラム」の導入数が、2025年8月15日（金）に2万件を突破いたしました。
Instagram運用支援ツール「エルグラム」は、直感的な操作性・多彩な自動化機能・高いコストパフォーマンスで支持され、集客や売上向上を実現します。
選ばれる5つの特徴
1. 豊富な実績と安心感
12万件以上の導入実績を誇るLINE公式アカウント自動化ツール「L Message（エルメ）」のノウハウを継承し、Instagram向けに最適化されたツールとして多くの企業や店舗で導入されています。
2. 直感的で使いやすい操作性
初心者でも扱いやすいシンプルなUIを採用。スマホアプリ（iOS/Android）にも対応し、外出先からでも運用可能です。
3. コスパに優れた料金設計
無料プランから導入でき、初期費用ゼロ・契約縛りなし。気軽に試せる価格設定で安心してスタートできます。
4. 多機能による業務効率化
・自動応答：「投稿」「リール」「コメント」「DM」「ストーリーズ」「ライブ配信」に対応
・配信機能：一斉配信、予約配信、ステップ配信、抽選キャンペーンなど多彩
・販売・決済：Instagram内で販売から決済まで完結し、アップセルも自動化
・フォーム・顧客管理：アンケートや予約フォーム作成、スプレッドシート連携可能
・タグ管理・スタッフ管理：属性ごとのセグメント配信や複数スタッフでの運用も安心
5. 高い導入実績と成果
導入企業からは、以下のような成果が報告されています。
・1週間でリーチ数が＋25.8％
・LINE登録数が5倍に増加
・1ヶ月でフォロワー＋1,700人
・フォロワー＋1,000名、投稿コメント数250件以上
エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの運用効率化ツールです。
2024年1月のリリース以来、個人事業主から企業まで幅広い事業者に選ばれており、以下のようなInstagramを運営するうえでの課題を解決しています。
・フォロワーからのコメントやメッセージへの返信業務
・キャンペーンの案内や管理業務
・フォロワーとの関係構築によるセールス強化
▼料金プラン
フリープラン：月額0円
スタンダードプラン：月額11,000円（税込）
※全プラン共通で初期費用0円、契約期間の縛りなし
※2025年12月末までフリープランの配信数無制限キャンペーンを実施中
▼主な導入効果
DM・コメント対応の自動化による業務時間の削減
24時間対応による顧客満足度向上
予約管理の効率化によるミスの減少
一人ひとりに合わせた情報発信によるリピート率向上
データ分析に基づく効果的な販促活動の実現
エルグラムの導入事例
株式会社ミショナのエルグラムは、さまざまな業種・業態の事業者に導入され、成果を上げています。
以下に具体的な事例をご紹介します。
1）あん様
▼導入前の課題
・リール投稿では、商品の魅力や詳細を伝えきれない（尺が短くて訴求不足）
・動画を長尺にすると視聴者が離脱しやすく、情報伝達効率が低い
・「知りたい人にだけ、知りたい情報を届けたい」という仕組みが不足していた
▼エルグラムで解決
・コメントをきっかけに、自動DMを使って詳しい情報や補足を届ける仕組みを実現
・リールやライブ中のコメントに反応して情報を自動で配信し、ユーザーの満足度と反応率を向上
・自動DMにより、対応時間が1日1時間から30分に半減し、効率的な運用が可能に
▼導入事例の詳細はこちら
https://lgram.jp/manual/interview11/
2）マーク（熊田勇真）様
▼導入前の課題
・素材配布方法が非効率で煩雑
・手動対応によるDM返信が重荷になり、対応漏れやクレームが発生
・プロモーション対応にかかる工数が膨大で、効率が低かった
▼エルグラムで解決
・自動応答により、24時間いつでも瞬時対応が可能に
・工数が大幅に削減され、手間をかけずに運用が安定
・対応の確実化により、顧客満足度を維持・向上
▼導入事例の詳細はこちら
https://lgram.jp/manual/interview6/
3）かな様
▼導入前の課題
・手動でのレシピ配布に大きな負担がかかっていた
・フォロワーからの反応が少なく、一方通行のコミュニケーションになりがちだった
・過去のコンテンツ（リール動画など）が埋もれて活用できていなかった
▼エルグラムで解決
・レシピ配布を自動化し、効率的に大量配布が可能に
・DMを通じてフォロワーとの交流が自然に生まれるようになった
・過去のリール動画への自動案内で、コンテンツを再活用できるように
▼導入事例の詳細はこちら
https://lgram.jp/manual/interview9/
今後の展望
株式会社ミショナは、今後もエルグラムをより使いやすく、効果的なツールへと進化させていくことを目指しています。
導入事業者様からのフィードバックを大切にし、現場のニーズに応えるアップデートを継続的に実施してまいります。
弊社の別サービスであるLINE公式アカウントツール「L Message（エルメ）」との連携強化など、多様化するコミュニケーションニーズにも対応し、事業者様の業務効率化と売上向上に貢献してまいります。
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
まずは無料でお試しいただけるフリープランもご用意していますので、ぜひご体験ください。
https://lgram.jp/?prtimes