「Orient Star」から新たに『M45 F8 メカニカルムーンフェイズ ハンドワインディング』登場

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、「Orient Star」のクラシックコレクションM45 から、『M45 F8 メカニカルムーンフェイズ ハンドワインディング』を2025 年10 月16 日より発売します。レギュラー1 モデルと数量限定2 モデル（プレステージショップ限定100 本、公式オンラインストア「with ORIENT STAR」限定20本）の３モデルを展開します。レギュラーモデルは夜の静寂に月がひとつ輝き、時がゆったりと流れていく情景を表現しました。また、限定モデルはプレアデス星団と月が織りなす幻想的な情景を表現し、それぞれ時計愛好家を魅了します。

オリエントスターのクラシックコレクションM45 は、クラシックなデザインによって星団すばる（プレアデス）に通じる壮大な宇宙と永遠の時の流れを象徴してきました。最新作『M45 F8 メカニカルムーンフェイズ ハンドワインディング』は、「悠然とした時の姿」をテーマにして、要素を削ぎ落した新たなデザインを追求しました。時刻表示においては時針と分針のみ、その他の機能はオリエントスターのアイコンであるパワーリザーブ表示と月齢表示というシンプルな構成です。

新モデルは文字板のデザインが異なる2 種類を展開します。ホワイト文字板のレギュラーモデルが描き出すのは「夜の静寂に月がひとつ」ある情景。きめ細かな放射目仕上げに厚クリア塗装（ラッピング加工）を加えた文字板は、艶やかで優美な質感にブルーのリーフ針が映え、上質なクラシシズムを演出しています。ガラスのカーブに沿って先端を曲げ、分目盛りまで届く長い分針も印象的です。秒針を省き、パワーリザーブ表示や月齢表示にも目盛を設けないことで、ゆったりとした時の流れをいっそう感じ取れます。そのエレガントで美しい表情は、SAR コーティング（両面無反射）を施した両球面サファイアクリスタルを通して隅々まで見渡すことができます。

グレーグラデーション文字板の数量限定モデルが描き出すのは、暗闇に光る神秘的な星団すばる（プレアデス）と月が織りなす美しい情景です。すなわち、2024 年発売の「M45 F7 メカニカルムーンフェイズ」で取り組んだ、「月」と「すばる」が重なる「掩蔽（えんぺい）」のテーマの第2 弾です。今回も「M45（すばる）」を成す無数の星々を型打ち模様で文字板に施し、独自に調合された塗料を文字板中心のグレーから外周に向かってブラックへと変化するモノトーンな階調を生み出しました。さらに厚クリア塗装（ラッピング加工）で永遠に広がる宇宙の奥深さを演出しています。複数回の重ね印刷によって絶妙な立体感と陰影を形成したローマ数字や、鏡面と筋目の仕上げ分けしたグレーの針、「すばる」の中でひときわ輝く星を思わせる銀色のドットも印象的なアクセントです。

レギュラーモデルと数量限定モデルに搭載されているのは、新開発の手巻きムーブメント、自社製キャリバーF8A62 です。2 針の手巻きムーブメントは、シンプルという新作のテーマに即しているだけでなく、薄さもクラシックデザインの追求に貢献しています。自社開発のシリコン製がんぎ車を組み込み、70 時間の持続時間を実現するこのキャリバーF8A62 は、シースルーバックから青いがんぎ車が見えるようにケース受けに切り欠きを設けたり、星の軌跡をイメージした波目模様や三日月形の窓を設けるなどの特長に加え、ムーンフェイズの月齢車もリニューアル。艶のある夜空の背景に星を散りばめ、月のモチーフを新たに白蝶貝で表現しています。精緻な加工や白蝶貝による優しい月の表情がムーンフェイズの魅力を一段と高めています。

数量限定モデルはオリエントスター公式オンラインストアとプレステージショップでお求めいただけます。公式オンラインストア「with ORIENT STAR」限定20 本とプレステージショップ限定100 本はそれぞれに限定シリアルナンバーが刻印され、またプレステージショップ限定モデルにはコードバンの替えバンドが付属します。

詳細はこちら(https://www.orient-watch.jp/news/)よりご覧ください。