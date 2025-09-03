【ルイ・ヴィトン】ジェレミー・アレン・ホワイト、全米オープンにルイ・ヴィトンを着用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

メゾンのアンバサダーのジェレミー・アレン・ホワイトが、全米オープンにてルイ・ヴィトンを着用し登場しました。

ジェレミー・アレン・ホワイトは、ブラックのポロシャツとステンレススティールとローズゴールドを組み合わせたウォッチ「タンブール オトマティック スティール＆ゴールド」を着用しました。

ステンレススティールとローズゴールドを使用し、メタルブレスレットと薄型ケースを一体化させることによって、ルイ・ヴィトンのアイコニックな「タンブール」をシック & スポーティに再解釈し、新たな表情を生み出しました。美しいコントラストを描くデザインと上品なディテールで洗練された雰囲気に仕上げた、多彩なスタイルをお楽しみいただけるユニセックスモデルです。エクスクルーシブで新たな自動巻き「キャリバーLFT023」を搭載したタイムピースの文字盤には、 エレガンスと精密さの証として「Louis Vuitton Paris, Fab. En Suisse」シグネチャーが刻印されています。

製品名：タンブール オトマティック スティール＆ゴールド

価格：4,422,000円

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。