『リネージュM』最新大型アップデートの予告生放送「M LIVE#2 OASIS ADVENTURE直前生放送」が9月11日に決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年9月11日(木) 19時より最新大型アップデートの予告生放送「M LIVE#2 OASIS ADVENTURE直前生放送」の決定をお知らせします。

あわせて、生放送決定記念フォロー&リポストキャンペーンの開始、およびゲーム内イベントの開始をお知らせします。

■M LIVE#2 OASIS ADVENTUREアップデート直前生放送

【配信日時】

2025年9月11日(木) 19時～

【配信プラットフォーム】

YouTube：https://youtube.com/live/r68AcYjc0Ck

【出演者】 ※敬称略

日下 拓也 (運営プロデューサー)

鈴木 一 (サービスチームリーダー)

具 敬謀 (コーディネーター)

【概要】

最新大型アップデート「OASIS ADVENTURE」のアップデート内容を紹介する生放送「M LIVE#2 OASIS ADVENTUREアップデート直前生放送」が、9月11日(木)19時に放送決定しました。

生放送では、クラスケアや新コンテンツの紹介など、最新情報＆豪華プレゼント盛りだくさんでお届け予定です。

今回から、新たな運営プロデューサーも加わり、新体制でお送りしますので、ぜひご視聴ください。

≪「M LIVE#2 OASIS ADVENTUREアップデート直前生放送」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24425

■M LIVE#2 決定記念フォロー＆リポストキャンペーン

【開催期間】

2025年9月3日(水) 12時 ～ 2025年9月11日(木) 23時59分まで

【賞品】

[変身カード]ダンテス 1名様(抽選)

【概要】

「M LIVE#2 OASIS ADVENTUREアップデート直前生放送」の決定を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

リネージュM公式Xアカウント( https://x.com/LineageM_JP )をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストしてくれた方の中から抽選で1名様に [変身カード]ダンテスをプレゼントします。

対象ポスト：https://x.com/LineageM_JP/status/1963074674512052579

■血盟に感謝を込めて

【開催期間】

2025年9月3日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年9月17日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、「血盟」＞「寄付」で行える「一般寄付」報酬が下記の通り3倍に増加します。

・騎士団の証 20個 → 60個

・血盟経験値 30 → 90

・名誉コイン 100個 → 300個

また、幸運クエストを除いた血盟個人クエストの報酬も3倍に増加します。

さらに、レベル60以上のキャラクターが毎日1回受注可能なイベントクエスト「血盟の呼び出し」を達成すると、「ドラゴンの聖水(イベント)1個」を獲得できるので、この機会にぜひ血盟に所属してイベントに参加してみてください。

≪「血盟に感謝を込めて」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24431

このほかにも、「前夜祭特別ショップ装備パッケージ」や、「ギラン城商人の巻物箱」の登場などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2025年9月3日更新のご案内」はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24432

■ゲーム概要

大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士（ナイト）」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師（ウィザード）」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」、稲妻を纏い最強の槍を扱う「雷鬼」、「ルーンソード」をメインに扱うペトラの守護者「魔剣士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。

【タイトル情報】

タイトル名：Lineage M(リネージュM)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2019年5月29日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ PURPLE(Windows)

開発：NCSOFT

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト：https://lineagem-jp.com/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/LineageM_JP

リネMサービスチームX(旧Twitter)：https://x.com/LM_JP_Staff

公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40fnq6380k

公式Facebook：https://www.facebook.com/LineageM.JP

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/LineageM_JP

※当プレスリリースの内容は2025年9月3日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。