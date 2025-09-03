Phoxter、国内初となる生成AI機能搭載のAMRシステムを公開

株式会社Phoxter

製造・物流業界向けにAMR（自動搬送ロボット）を中心とした搬送・保管ソリューションを提供する株式会社Phoxter（本社：大阪府豊中市、代表取締役：園田 淳一）は、国内初（当社調べ）となる生成AI機能を搭載したPhoxter製AMRを、2025年9月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展2025」にて初公開いたします。

■開発の背景

【生成AI機能の画面イメージ】

従来、AMRにトラブルが発生した際にはメーカーやSIerへの問い合わせが必須で、復旧までに時間を要するケースが課題でした。Phoxterは国内2,000台超のAMR導入実績と、250社以上の製造業におけるAI外観検査システム導入実績を通じて、運用知見と現場で使いこなせるAI技術を蓄積してきました。

この強みを融合し、現場の課題に即応できる「生成AI機能を搭載したAMRシステム」を開発。

これにより、稼働停止時間を抑え、生産性の向上を実現します。

■製品の特徴

本AMRシステムは、ソフトウェア面とハードウェア面の両面で革新を実現しました。

＜ソフトウェア面（生成AI）＞- 生成AI機能を搭載（国内初）- - Chatbot機能によりFAQや設備マニュアルを登録・更新し、自社専用の知識データベースを育成- - 経験豊富な社員のノウハウを反映し、属人化リスクを低減- - トラブル時にはログ収集や手順提示、保全通知を自動で支援- - 今後はエージェント機能などへの拡張も予定- 導入形態はオンプレミス／クラウドから選択可能- - オンプレミス：機密性の高いデータを外部に出さず安全に運用- - クラウド：複数拠点でナレッジを集約・共有【運用イメージ】

■Phoxterならではの強み

■ 展示会出展情報

＜ハードウェア面（フレキシブル設計）＞- 付帯電源を標準搭載、追加機器（センサ・コンベア等）の検証にも柔軟に対応- 高さを統一した設計により、可搬重量変更時でも設備改修を最小化- AMR領域：2,000台超の導入実績から得られた豊富なデータ- AI検査領域：250社以上に採用されたAI外観検査システムを中心に、先端AI技術を保有これらを融合し、「現場で真に役立つAI×AMRシステム」を提供します。【Phoxter製AMR】

国際物流総合展2025

会期 ：2025年9月10日（水）～9月12日（金）10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト

ブース：5-307（物流管理・システム化ゾーン）

入場料：無料(事前登録または招待券が必要)

公式サイト： https://www.logistech-online.com/jp/registration.php

■ セミナーのご案内

展示会場では、「搬送ロボットを活用した自動化ソリューションを成功に導く鍵は？！」 について事例を交えてわかりやすく解説いたします。

さらに、成功を加速させる具体的なソリューションとして、

１）3Dパレットシャトルで業務分散を解消し、効率運用を実現するロボティクスソリューション

２）国内初の生成AIによるChatbot機能を搭載したPhoxter製AMRの優位性

も併せてご紹介します。是非、ご参加ください。

日時：2025年9月11日(木)13:00～13:30

会場：A会場 東6ホール A-7

株式会社Phoxterについて

■会社概要：

会社名：株式会社Phoxter（フォクスター）

代表者：園田 淳一

所在地：大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル20F

TEL：06-6155-6744

HP：https://www.phoxter.co.jp/

設立：2017年10月

■お問い合わせ先

株式会社Phoxter 取締役CFO 小川

TEL：06-6155-6744 E-mail：pxinfo@phoxter.co.jp