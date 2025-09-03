ファーストペンギンが、TVアニメ『FAIRY TAIL』とコラボ決定！リリース１周年記念イベントが全3弾にわたって開催！

株式会社ヒストリア

株式会社ヒストリアが開発・運営しているサバイバルアクションレース『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）は、TVアニメ『FAIRY TAIL』とのコラボイベントを10月1日より開催することを発表いたします。

さらに、9月20日のリリース1周年に合わせたアニバーサリーイベントを全3弾にわたって開催。

明日から開催するゲーム内イベント「1st Anniversary プレパーティー」を始めとする、2ヶ月にわたる企画内容を一気にご紹介します。

『Faaast Penguin』は、無料プレイ・クロスプラットフォーム対応でNintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)にて好評配信中です。

■『FAIRY TAIL』コラボが10月1日から開催！

『FAIRY TAIL』のキャラクターたちがペンギンに扮した限定スキンとして登場！

スキン・エモート・スペシャルなどのカスタマイズアイテムや、『FAIRY TAIL』にちなんだスペシャルイベントも予定。レース中にも何かが起きるかも…？！続報をお楽しみに！

■『Faaast Penguin』1周年に向けた施策が盛りだくさん！

アクションレースゲーム『Faaast Penguin』は、2025年9月20日にリリース1周年を迎えます。これを記念して、前夜祭イベント「1st Anniversary プレパーティー」を、明日9月4日（水）よりスタート！

さらに、1周年当日からは本番となる全3弾の記念施策を順次開催予定です。

第1弾：「1st Anniversaryパーティー」

第2弾：「FAIRY TAILコラボ」

第3弾：「ハロウィンパーティー＆新コース追加」

この特別な期間に、個性豊かなペンギンたちとレースを楽しみましょう！

■『1st Anniversary プレパーティー』概要

みんなでパーティーの準備をする「協力型イベント」を開催します。

限定アイテムの登場や過去シーズンアイテムも復刻します。お見逃しなく！

開催期間：9月4日メンテナンス明け(17:00予定) ～ 9月20日13:00

協力型イベントが開催！

みんなで「ご当地グルメ」を集めてパーティーの準備をしよう！

イベント期間中、全ワールドのコースに「ご当地グルメ」が出現！

ツアーに参加して「ご当地グルメ」を集めよう！低確率で3つ手に入ることも。

進捗状況に応じてホーム画面に映るパーティー会場の飾りつけが進んでいくよ！

達成報酬：エモート「ステーキをお届け」

チャレンジが登場！

期間中にチャレンジをクリアして、ネームプレート「パーティー準備中！」やクリスタルをGETしよう！

ショップに限定アイテムが登場！

スキン「三角コーン 山」やエモート「スウィングブラザーズ」をはじめとした、限定アイテムが登場！

シーズンショップアイテムが復刻！

過去シーズンのショップアイテムが復刻！ この機会をお見逃しなく。

イベントアイテム人気投票

過去に実施した期間限定イベントで登場したアイテムの人気投票を行います！

人気だったスキンは復刻予定！ 好きなアイテムに投票しよう！

投票期間：9月3日12:00 ～ 9月17日13:00

投票はこちら：https://forms.office.com/r/uqJuNBNws0

※過去に登場した一部イベントが対象です。

1周年直前！ 公式生放送

公式生放送を実施します。1周年イベントの情報やファンアート紹介を予定しています。

ファンアート募集中！ハッシュタグ「 #ファスペンファンアート 」or「 #FaaastPenguinFanArt 」でXに投稿してね！

日時：2025年9月19日(金)21:00～

視聴はこちら： https://youtube.com/live/5_9kDi-JKRY

最新情報は、公式サイトやX、Discordからご確認いただけます。

公式サイト：https://faaast-penguin.com/ja/

公式X：https://x.com/FaaastPenguinJP

公式Discord：https://discord.gg/fXSjrGanS2

公式オンラインストアでオリジナルグッズ販売中！

個性豊かなペンギンたちのグッズが、全8ラインナップで販売中。

全国どこからでも、そして海外からもご購入いただけます。

ぜひ、お気に入りのアイテムを身につけて楽しんでくださいね！

公式オンラインストア: https://faaast-penguin.myshopify.com/

TVアニメ『FAIRY TAIL（フェアリーテイル）』とは



TVアニメ『FAIRY TAIL（フェアリーテイル）』は、真島ヒロ氏による漫画を原作とした魔法バトルファンタジー作品です。2009年より放送が開始され、魔導士ギルド「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」に所属するナツやルーシィたちの冒険を、迫力あるアクションと仲間との絆を軸に描かれています。2025年現在も、ゲームやイベントなど多方面での展開が続いており、国内外で根強い人気を誇っています。

https://www.fairytail-tv.com/

(C)真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京

【『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）とは？】

『Faaast Penguin』はたくさんのライバルペンギンとぶつかり合う、爽快はちゃめちゃサバイバルレース！舞台は全世界のリゾート地。高速ウォータースライダーや、砂漠のピラミッド、ジャングルで大滝探検、はたまた雲の上まで？4つのコースを勝ち抜け式で巡るツアーに参加しよう。

アタック・スペシャルライド・ショートカットを駆使し、誰よりも早くゴールを目指せ！

■商品情報

タイトル： Faaast Penguin

ジャンル： サバイバルアクションレース

公式サイト： https://faaast-penguin.com/

価格： 基本プレイ無料

配信プラットフォーム： Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)

プレイ人数： 1～4人、40人までのカスタムマッチ

発売・販売・開発: 株式会社ヒストリア

権利表記: (C)historia Inc.

Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074696

PlayStation 5： https://store.playstation.com/product/JP2953-PPSA20382_00-0358988007360021

Xbox Series X|S: https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/faaast-penguin/9PGHN0G6SK8F

Steam： https://store.steampowered.com/app/2590150/Faaast_Penguin/

Epic Games Store： https://store.epicgames.com/p/faaast-penguin-4319d6

プレイするには「Epic Gamesアカウント」が必要になります。

『Faaast Penguin』Epic Games アカウント登録の手引： https://faaast-penguin.com/ja/news/501/

■株式会社ヒストリア 会社概要

日本のUnreal Engineを専門に扱うゲーム開発会社です。コンシューマー・アーケードのソフトウェア開発を行っています。

代表作：『Caligula2』(開発・PC版販売)、『ライブアライブ』(開発)、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』(開発)など

公式ウェブサイト： https://historia.co.jp/

公式X： https://x.com/historia_Inc

公式Youtubeチャンネル： https://www.youtube.com/@historiaInc

