【circusAGENT】人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」が、製造・物流業界向けのHRカンファレンス「HR Action Summit」に登壇

人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」を提供しているcircus株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：矢部 貴志）は、2025年9月11日（木）に開催される「HR Action Summit」に登壇することをお知らせいたします。

製造・物流業界では深刻な人手不足が続くなか、「人が集まらない」「人がすぐ辞める」といった課題が慢性化。

採用から定着、さらに受け入れ体制まで、“人”に関するあらゆるフェーズで問題が顕在化し、生産性や持続的成長に大きな影響を与えています。

HR Action Summitではこうした課題に対し、「採用チャネルの再構築」「定着と育成の仕組み化」「外国人材の受け入れ体制」という3つの視点から課題解決手段を紐解いていきます。

circus株式会社からは、人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」に集約された情報から採用データを分析し、製造・物流業界の「応募が来る求人」作成のコツについて解説します。

イベント名：～HR Action Summit～

製造・物流業界の変化をチャンスに変える

人が集まり、人が育ち、辞めない環境へ。採用から定着までの実践知をココに集約！

開催日時：2025年9月11日（木）

開場時間：11：30 ～ 14：30

会場・費用：オンライン・無料（事前のお申し込みが必要です）

お申込みページ：https://myric.jp/cir/

詳細を見る :https://myric.jp/cir/

■ 人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」とは

「circusAGENT」は、採用企業とエージェントの取引を効率化する「人材紹介のBtoBプラットフォーム」です。採用企業がプラットフォーム上に求人を掲載すると、約1,500社（2025年8月時点）の人材紹介会社に煩雑な契約手続きなしに一括で紹介依頼をかけることができ、母集団形成を効率的に進めることができます。また、人材紹介会社はプラットフォーム上にある85,000求人（2025年8月時点）を即座に利用することができるため、効率的に求人を獲得できるようになります。

▼ 採用企業様向け：「circusAGENT」サービスサイト

https://service.circus-group.jp/circus/forrecruiting/

▼ 人材紹介会社様向け：「circusAGENT」サービスサイト

https://service.circus-group.jp/circus/foragent/

■ circus株式会社について

circus株式会社は、「ともに、HRに正解を。」をミッションに掲げ、HR領域における構造的な課題に、テクノロジーと人の力の両面から挑むHRTech企業です。

採用企業と人材紹介会社を繋ぐプラットフォーム「circusAGENT」をはじめ、企業人事向け業務支援SaaS「circusHR β」、求職者とキャリアアドバイザーをマッチングする「転職AGENT Navi」など、HR領域における構造的な課題に応えるプロダクトを展開。採用・転職・経営判断などの、あらゆる意思決定を支えるビジネスインフラの構築に取り組んでいます。

業界最大級のデータ基盤と、ユーザー起点で設計されたプロダクト、そして現場に根ざした「おせっかい」な支援スタイルを強みに、人と組織が「後悔のない意思決定」をあたりまえにできる社会の実現を目指しています。



【circus株式会社】

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 9F

代表者：代表取締役 矢部 貴志

設立日：2017年7月

資本金：29,560,000円（資本準備金含む）

事業内容：HR Tech・プラットフォーム事業、人材獲得支援事業

URL：https://circus-group.jp/

