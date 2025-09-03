「GROW THE CULTURE OPEN AIR 2025」2025年11/8～9に東京で開催。Addison Groove、Commodo、＼ØU＄UKユーロ ＼UK1MAT＄U等が出演
東京を拠点に活動するコレクティブ「GROW THE CULTURE」が主催する野外フェスティバル
『GROW THE CULTURE OPEN AIR 2025』が、
今年の11月8日（土）～9日（日）の二日間、東京西多摩の「おおばキャンプ村」にて約20時間にわたって開催される。
チケットの購入はこちらから：https://growtheculture.jp/openair#tickets(https://growtheculture.jp/openair#tickets)
GROW THE CULTURE OPEN AIR 2025
Addison Groove
Commodo
\ØU＄UKユーロ \UK1MAT＄U
『GROW THE CULTURE OPEN AIR』は、東京のアンダーグラウンドから生まれたコレクティブ「GROW THE CULTURE」が2022年に立ち上げた野外イベント。
クラブやフェスティバルといった枠組みを超えて、一つのコミュニティとしてアンダーグラウンドなダンスミュージックの未来を示す場として回を重ねてきた。
ジャングルやドラムンベース、ダブステップ、ガラージといったUK由来のクラブミュージックを軸に、
アンダーグラウンドなダンスミュージックの“現在”と“未来”を体現するアーティストを集結させる本フェスティバル。
第3回目となる今回は、ブリストル・サウンドの代表であり、ダンスミュージック界屈指のオリジネイターであるAddison Groove、
過去にDEEP MEDiからもリリースを重ね、イギリスのアンダーグラウンドシーンの最重要アーティストであるCommodoを招聘。
さらに、世界中のダンスフロアから現在進行形で熱烈な支持を集める\ØU＄UKユーロ \UK1MAT＄Uが加わり、国内外の実力派アーティストが一堂に会する。
GROW THE CULTUREを牽引するmaidableやMidnight Runnerをはじめ、
TREKKIE TRAXのandrewやCYKよりDNG、ralphのトラックなどを手がけるDouble ClapperzのUKDなど、東京ローカルを代表するアーティストも多数出演する。
また、会場には無料の休憩施設やフードのケータリング、バーカウンターなど、快適に遊べる設備が整っており、レイブ/フェスティバル初心者からベテランまで楽しめる。
東京から電車・車で約90分でたどり着ける秘境・おおばキャンプ村で、唯一無二で強烈な音楽体験を楽しもう。
チケットは現在公式ウェブサイト(https://growtheculture.jp/openair#tickets)にて販売中。
イベント詳細などは公式ウェブサイト(https://growtheculture.jp/openair)やInstagram(https://www.instagram.com/gtc_jp/)にて公開中。
＜イベント概要＞
日付：2025年11月8日12時～11月9日9時
イベント名称：GROW THE CULTURE OPEN AIR 2025
会場：おおばキャンプ村
（〒190-0181 東京都西多摩郡日の出町大久野3741）
＜ラインナップ＞
Addison Groove
akii
andrew (TREKKIE TRAX)
comm
Commodo (Mysterious Trax / DEEP MEDi)
DNG (CYK / Lighthouse Records)
Dx (Soi / BS0)
Element
Frankie ＄
hara
Lil Tozan
maidable
Midnight Runner
UKD (Double Clapperz)
Velocity (Human Elements)
yayoi
\ØU＄UKユーロ \UK1MAT＄U
【各メディアリンク】
- Instagram：http(https://www.instagram.com/gtc_jp)s://www.instagram.com/gtc_jp(https://www.instagram.com/gtc_jpxx)
- X(Twitter)：https://x.com/gtc_jp
- SoundCloud：https://soundcloud.com/gtc_jp
- 公式ウェブサイト：https://growtheculture.jp
- ResidentAdvisor：https://ja.ra.co/events/2111718
- iFLYER：https://iflyer.tv/event/355472/
- clubberia：https://clubberia.com/ja/events/306036(https://clubberia.com/ja/events/306036-GROW-THE-CULTURE-OPEN-AIR-2025/)
イベントに関するお問い合わせはこちらから：https://growtheculture.jp/contact