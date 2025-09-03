司法書士法人永田町事務所、渉外業務特設サイトを開設！外国会社の日本進出・日本支店設立・外国人役員就任サポートを強化

司法書士法人永田町事務所

司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、国際案件に特化した「渉外業務特設サイト」を開設し、外国会社や外国人経営者向けのサポート体制をさらに強化しました。

外国会社や外国人経営者の日本進出を包括的に支援する体制を、より明確に打ち出しました。

特設サイトで提供する主なサポート

・外国会社の日本支社設立

・外国会社の日本支店設立

・外国人役員の就任登記サポート

・英語による相談・書類作成・登記申請対応

背景

近年、外国企業の日本進出や外国人の経営参加は増加しており、国際的な登記・法務の需要は高まっています。

しかし、外国企業や外国人が日本で法人設立や役員就任を行う際には、日本特有の法制度や書類要件への対応が必要となり、専門家による支援が不可欠です。

司法書士法人永田町事務所は、商業登記専門の司法書士事務所として、国際業務の知見と英語対応体制を活かし、安心して依頼いただける環境を整えました。

渉外業務特設サイト

https://asanagi.co.jp/en/

司法書士法人永田町事務所について

司法書士法人永田町事務所・加陽麻里布

司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。制度改正や最新の実務に対応し、国内外の企業のニーズに迅速かつ正確に応えています。

所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階

代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）

業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、相続・事業承継支援

ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/

英語サイト：https://asanagi.co.jp/en/

【本件に関するお問い合わせ先】

司法書士法人永田町事務所

担当：加陽 麻里布

TEL：03-6659-2314

Email：information@asanagi.co.jp

問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/

【当グループ・その他関連情報サイト】

ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社

ストックオプション制度設計・株価算定の専門アドバイザリー

https://soas.co.jp/

永田町リーガルアドバイザー株式会社

https://n-legal.co.jp/

永田町リーガル会計事務所

https://tax.n-legal.co.jp/

債務整理

https://asanagi.co.jp/debt/

かようまりのオフィシャル

https://marinokayo.com/

資格取得エキスパート

https://asanagi.co.jp/shikaku/

ＹｏｕＴｕｂｅ（カヨウマリノ）

https://www.youtube.com/@MarinoKayo

投稿コラム・note

https://gentosha-go.com/articles/-/49958

https://gentosha-go.com/articles/-/40151

https://gentosha-go.com/articles/-/40181

https://note.com/asanagi_co/n/ne259074c69e3

https://note.com/asanagi_co/n/nda5b5d7feee1

https://note.com/asanagi_co/n/n33bb9273fe5e

https://note.com/asanagi_co/n/n58c77e015c56

https://note.com/asanagi_co/n/n8532c4d64b8e

https://note.com/asanagi_co/n/n2a6f7ed219d8

https://note.com/asanagi_co/n/n95629311505c

https://note.com/asanagi_co/n/n91dd62d0ed89

https://note.com/asanagi_co/n/nc1c7c240dce3

https://note.com/asanagi_co/n/n983b4f51961c