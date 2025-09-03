司法書士法人永田町事務所、渉外業務特設サイトを開設！外国会社の日本進出・日本支店設立・外国人役員就任サポートを強化
司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、国際案件に特化した「渉外業務特設サイト」を開設し、外国会社や外国人経営者向けのサポート体制をさらに強化しました。
外国会社や外国人経営者の日本進出を包括的に支援する体制を、より明確に打ち出しました。
特設サイトで提供する主なサポート
・外国会社の日本支社設立
・外国会社の日本支店設立
・外国人役員の就任登記サポート
・英語による相談・書類作成・登記申請対応
背景
近年、外国企業の日本進出や外国人の経営参加は増加しており、国際的な登記・法務の需要は高まっています。
しかし、外国企業や外国人が日本で法人設立や役員就任を行う際には、日本特有の法制度や書類要件への対応が必要となり、専門家による支援が不可欠です。
司法書士法人永田町事務所は、商業登記専門の司法書士事務所として、国際業務の知見と英語対応体制を活かし、安心して依頼いただける環境を整えました。
渉外業務特設サイト
https://asanagi.co.jp/en/
司法書士法人永田町事務所・加陽麻里布
司法書士法人永田町事務所について
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。制度改正や最新の実務に対応し、国内外の企業のニーズに迅速かつ正確に応えています。
所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）
業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、相続・事業承継支援
ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/
英語サイト：https://asanagi.co.jp/en/
