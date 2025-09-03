カンファレンス「“マーケの常識”疑ってみたら、うまくいった。 ～あえて逆を行った12社の仮説と、その成果～」にMomentum参加決定！！

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は、2025年9月18日（木）に開催されるカンファレンス「“マーケの常識”疑ってみたら、うまくいった。 ～あえて逆を行った12社の仮説と、その成果～」（主催：株式会社ガラパゴス）に登壇することをお知らせいたします。

ABテスト、配信セグメント、投稿頻度、LP構成など、これまでマーケターが信じていた「マーケの常識」は、今も通用するのでしょうか。

本カンファレンスでは、あえてマーケターの常識とは“逆”を選んだ12社が登壇し、常識を疑いながら独自の仮説で成果を出した施策を、赤裸々に語ります。

施策が頭打ちになりお悩みの方にとって、本カンファレンスは次の一手の“判断軸”を見つける機会となります。

MomentumからはVPoM 竹島 康弘が「CPA至上主義が招く”広告詐欺”の罠。『見かけの数字』に騙されず売上に直結する成果を掴む方法とは」と題したセッションに登壇。

「管理画面上の数値は良いのに売上が伸びない」とお悩みのマーケターの皆様に、広告費の無駄を省き成果に繋げるための方法をお伝えいたします。

■セミナー概要

- イベント名：“マーケの常識”疑ってみたら、うまくいった。 ～あえて逆を行った12社の仮説と、その成果～- 開催日時：2025/09/18 (木) 10:00~14:20（ライブ配信） 2025/09/19 (金) 10:00~14:20（アーカイブ配信） ※登壇セッション：10:25~10:45- 参加費：参加無料- 場所：オンライン開催- 主催：株式会社ガラパゴス

お申し込みはこちら：https://attendee.bizibl.tv/sessions/sey8g3zNLEtm?utm_source=m0mentum(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sey8g3zNLEtm?utm_source=m0mentum)

■登壇者紹介

Momentum株式会社 VPoM 竹島 康弘Momentum株式会社 VPoM 竹島 康弘

株式会社アイスタイルに新卒入社/法人営業としてキャリアをスタート。

その後Web関連の事業会社で経営企画・子会社経営に携わりAI領域の新規サービスのローンチ、既存事業の売り上げ拡大を行う。さらに三菱商事グループ企業でDX事業のマーケティング・経営企画を経て2021年Momentumに入社。マーケティング・Bizdevに携わる。現在は現在はVPoMとしてマーケティング、PR領域を統括。

■Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、日本語に特化した言語解析技術と独自データを活用したアドフラウド検知技術を基盤に日本のデジタル広告業界の健全化への取り組みを牽引するアドベリフィケーションソリューションカンパニーです。国内の広告代理店、広告プラットフォームにおいて幅広く弊社ソリューションを活用いただいており、代理店向けのAgency Certification Program（ACP）、広告プラットフォーム向けのPlatform Certification Program（PCP）という認定制度にも数多くの日本を代表する企業様に加盟いただいております。「無価値な広告をゼロにする」という弊社のミッションの実現を通して健全なデジタル広告市場の発展に貢献します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp