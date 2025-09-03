TAOKE ENERGYとCATLが蓄電所投資セミナーを共催　約200名が来場

TAOKE ENERGY株式会社

TAOKE ENERGY株式会社（本社：東京都港区）は2025年9月2日、世界最大級の電池メーカーのCATL社と共同で、「蓄電所投資の実践術 徹底解説セミナー」を東京都内で開催しました。本セミナーは投資家、金融機関、発電事業者、エネルギー関連企業などの業界関係者から想定を上回るご応募があり、抽選制により当日は約200名の方にご来場いただき大盛況となりました。

今回のセミナーでは、業界専門家による蓄電所ビジネスの市場動向の解説をはじめ、市場価値分析、蓄電所運営、TAOKE ENERGY独自の投資スキームおよび運用事例から将来性展望まで多角的に解説を行いました。TAOKE ENERGYの担当者は、一次調整力オフラインの価値を分析し、高圧蓄電所の投資価値を示すとともに、蓄電所投資のリスク・対策や電力市場参入について深く考察しました。また、CATL社からは新製品と日本におけるサポート体制が初公開され、最新技術への注目が高まりました。さらに、「蓄電所投資の将来性」をテーマにした対談ではアグリゲーター、投資家、政策研究者など業界各分野の専門家らが活発に意見を交わし、熱気に満ちた会場からは「高圧蓄電所の未来に対して、より確かな期待と自信を抱いた」といった声が聞かれました。

TAOKE ENERGYは今回のセミナーを通じて、蓄電所ビジネスの投資・運営における新たな取り組みと、垂直統合サプライチェーンの構築に対する強い意志を示しました。蓄電所開発から運営まで一貫した対応が可能なワンストップソリューションを強みとし、自社投資、共同投資、ファンド組成の多様な投資スキームを備え、投資家や事業者のニーズに応じられる最適なサービスを提供しています。TAOKE ENERGYは今後も、CATL社をはじめとする戦略的パートナーと連携し、蓄電所ビジネスの更なる成長への貢献を目指します。