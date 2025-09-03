「ジーンズ発祥の地・岡山・児島」のクラフトマンシップが息づくシルバーアクセサリーブランド「FLUI-フルイ-」がリブランディング
Photographed by Masahiro Ikeda(D-76)
株式会社CENTRAL FIELD（本社：岡山県岡山市、代表取締役：中原 宏太郎）は、「岡山・児島のものづくりの精神」をルーツに持つシルバーアクセサリーブランド「FLUI（フルイ）」のリブランディングを発表いたします。
今回のリブランディングでは、ブランドカラーをブラウンから、ジーンズと瀬戸内海を想起させる「藍」へと刷新し、ブランドコンセプトと世界観を再構築いたします。
同時に、新たなライン「RIVULET（リヴュレット）」の発表とともに、公式LINE開設を記念したノベルティキャンペーンを実施いたします。
■FLUIとは ──「 時代に呼応しながら、本質をかたちにするシルバーアクセサリーブランド」
2000年代に隆盛を極めたメンズシルバーアクセサリーが時代遅れとされ、淘汰されていく状況に対し、「衰退ではなく、再定義の機会である」と捉えなおし、新しいシルバーの在り方を提案する、というヴィジョンのもと「FLUI-フルイ-」はスタートしました。
私たちは、「流行に抗うのではなく、時代に耳を澄ませながら、本質と向き合う」という思想を大切にしています。
ブランド名の「FLUI-フルイ-」は、ポルトガル語で流動体を意味する「FLUIDO」に由来し、文化・感性・価値観が常に変化する時代の中で、自分だけの軸を持ち続ける人のためのアクセサリーを提案しています。
金属(シルバー)という一見無機質な印象を持つ素材の中に、職人の繊細な手仕事や揺らぎ、削ぎ落とされた線と面の構成美を宿し、もの作りの本質を感じさせる、タイムレスな存在感を生み出します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rb9VodsCTWo ]
-ブランドコンセプト-
「時代に流されず、時代と対話する。」
変わりゆく時代や価値観の中で、自らの感性と静かに向き合い、自らの意志で選ぶことで表現する大人のためのシルバーアクセサリー。
■NEW PAISLEY COLLECTION LINEUP｜RIVULET
「RIVULET（リヴュレット）」は、FLUIが発表する新たなペイズリーコレクションの新ラインです。
「Rivulet」とは英語で「小さな流れ」を意味し、目立たずとも流れ続けるものを象徴します。
ペイズリーの有機的な曲線美、静けさのなかの生命感、職人の手作業による揺らぎ──。
本ラインでは、生命や循環の象徴とされる「ペイズリー模様」は、繊細な彫刻が施され、仕上げの磨きやディテール処理は職人の手作業で丁寧に仕上げられています。
「線と面」「光と影」「静と動」すべての構成が「流れ」を内包するように設計されています。
ペイズリーはもともと、古代ペルシャで「生命の樹」や「芽吹き」を象徴した文様として誕生し、インド、英国、アメリカを経て、労働者たちのワークウェアやバンダナ柄として定着していきました。
一方、ジーンズは19世紀以降、同じ労働者階級の生活に根付き、実用性を象徴するプロダクトとして文化を形成。
この2つは、見た目やプロダクト自体は異なれど、日常の中に宿り、アメリカのカウンターカルチャーを通じて共鳴してきました。児島は、そんなジーンズの起源を育んだ場所です。
そこに敬意を込めて、FLUIはシルバーに、ペイズリーを刻むという、新たなクラフトのかたちを提案します。本作は、一点一点、職人の手仕事によって丁寧に磨き上げられ、素材の持つ温もりとクラフトマンシップが融合する、「FLUI」らしい仕上がりとなっています。
■ラインナップ
小傷や黒ずみなどの経年変化で現れるヴィンテージ感をより深く味わえるデザインにこだわり、ジーンズと同じように育てていってほしい。そんな想いを込めています。
RIVULET RING
商品番号：cfr-0126
上代：25,000円(税抜)
FLUIを代表するペイズリーリングに、新たなバンダナ柄を彫刻した新作。
ヴィンテージバンダナでもコアな人気を誇るクッキー柄をモチーフに、リング一周すべてに刻まれた緻密な彫刻が存在感を放つ、こだわりの定番リング。
RIVULET SIGNET RING
商品番号：cfr-0124
上代：36,000円(税抜)
このシリーズを象徴する印台リング。ヴィンテージバンダナから着想を得てデザインされました。
紳士の象徴であるシグネットリングに遊び心を加え、クッキー柄のペイズリーを彫刻。ポップさの中に、経年変化による重厚な味わいが宿る大人のリング。
RIVULET PENDANT
商品番号：cfp-0132
上代：42,000円(税抜)
デニムジャケットの襟元からのぞくバンダナをイメージして製作。
前面に配置したマンテルパーツは新たに設計し、柄の存在感を際立たせるシンプルな構成に。
さりげなさの中にFLUIらしい個性が光るペンダント。
RIVULET BRACELET
商品番号：cfb-0119
上代：110,000円(税抜)
ペイズリー柄のパーツを連ね、バンダナを思わせるデザインに仕立てたブレスレット。
ヒンジ部分に至るまでシルバーを用い、職人の技術が息づく逸品。
コンパクトなサイズ感ながら、手にした瞬間に伝わる確かな重厚感が魅力。
RIVULET EDGE RING
商品番号：cfr-0125
上代：31,000円(税抜)
ペイズリー模様を立体的に表現し、「模様を身に刻む」という発想から生まれたモデル。
独特なフォルムの中にもFLUIらしい洗練が宿り、使い込むほどにヴィンテージ感が深まる、ブランドの真骨頂ともいえるリング。
■児島ジーンズストリート ── 土地が育むものづくりの哲学
「FLUI」が根を張る岡山県倉敷市・児島。
ここは国産ジーンズの発祥地として、国内外にその名を知られています。
干拓によって開発された児島エリアでは、足袋や学生服の製造で栄えた歴史があり、繊維技術の蓄積が豊富にありました。
戦後、米軍古着のジーンズに着目した職人たちは、1965年に藍の文化と共に日本初のジーンズを誕生させ、1973年には「MADE IN KOJIMA」の純国産ジーンズが完成。
以降、この地はジーンズ文化の中心地となり、2009年に設立された「児島ジーンズストリート推進協議会」によって商店街再活性が進められ、現在では30以上のジーンズ関連ショップが集う観光名所へと発展しています。
この「技術をつなぎ、文化を紡ぐ」という価値観は、FLUIのブランド哲学にも深く通じています。
■ブランド公式LINE開設 × 先着ノベルティキャンペーン
「FLUI」ではリブランディングに伴い、ブランド公式LINEアカウントを新設。
店舗へ来店頂き登録いただいた先着100名様に、児島ジーンズストリートでしか手に入らない、オリジナルノベルティ(デニムチュー※ハイチュウ)をプレゼントいたします。
登録URL：https://lin.ee/aFHjyA2
■発売日・発売場所
発売日：9月10日（水）
店舗情報
店舗：FLUI -フルイ-児島店
所在地： 〒711-0913 岡山県倉敷市児島味野１丁目１１－１４
電話番号： 086-441-6635
営業時間：10:00~18:00
※不定休
公式ECサイト：
https://culturalflui.com/
店舗名：楽天FLUI正規取扱店
https://item.rakuten.co.jp/binich/c/0000000165/
[Official media]- FLUI Official HP ：https://www.culturalflui.com/
- Official Instagram：@flui_official
- Official LINE：@FLUI
[会社概要]
会社名：株式会社CENTRAL FIELD
設立：2010 年 04 月
代表者：代表取締役 中原 宏太郎（ナカハラ コウタロウ）
所在地：〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町8-25 エクセルビル4F
[本リリースに関するお問い合わせ]
株式会社CENTRAL FIELD 広報宣伝部 担当
MAIL：info@culturalflui.com