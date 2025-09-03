「ジーンズ発祥の地・岡山・児島」のクラフトマンシップが息づくシルバーアクセサリーブランド「FLUI-フルイ-」がリブランディング

株式会社CENTRAL FIELDPhotographed by Masahiro Ikeda(D-76)

株式会社CENTRAL FIELD（本社：岡山県岡山市、代表取締役：中原 宏太郎）は、「岡山・児島のものづくりの精神」をルーツに持つシルバーアクセサリーブランド「FLUI（フルイ）」のリブランディングを発表いたします。

今回のリブランディングでは、ブランドカラーをブラウンから、ジーンズと瀬戸内海を想起させる「藍」へと刷新し、ブランドコンセプトと世界観を再構築いたします。

同時に、新たなライン「RIVULET（リヴュレット）」の発表とともに、公式LINE開設を記念したノベルティキャンペーンを実施いたします。

■FLUIとは ──「 時代に呼応しながら、本質をかたちにするシルバーアクセサリーブランド」

2000年代に隆盛を極めたメンズシルバーアクセサリーが時代遅れとされ、淘汰されていく状況に対し、「衰退ではなく、再定義の機会である」と捉えなおし、新しいシルバーの在り方を提案する、というヴィジョンのもと「FLUI-フルイ-」はスタートしました。

私たちは、「流行に抗うのではなく、時代に耳を澄ませながら、本質と向き合う」という思想を大切にしています。

ブランド名の「FLUI-フルイ-」は、ポルトガル語で流動体を意味する「FLUIDO」に由来し、文化・感性・価値観が常に変化する時代の中で、自分だけの軸を持ち続ける人のためのアクセサリーを提案しています。

金属(シルバー)という一見無機質な印象を持つ素材の中に、職人の繊細な手仕事や揺らぎ、削ぎ落とされた線と面の構成美を宿し、もの作りの本質を感じさせる、タイムレスな存在感を生み出します。

-ブランドコンセプト-

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rb9VodsCTWo ]

「時代に流されず、時代と対話する。」

変わりゆく時代や価値観の中で、自らの感性と静かに向き合い、自らの意志で選ぶことで表現する大人のためのシルバーアクセサリー。

■NEW PAISLEY COLLECTION LINEUP｜RIVULET

「RIVULET（リヴュレット）」は、FLUIが発表する新たなペイズリーコレクションの新ラインです。

「Rivulet」とは英語で「小さな流れ」を意味し、目立たずとも流れ続けるものを象徴します。

ペイズリーの有機的な曲線美、静けさのなかの生命感、職人の手作業による揺らぎ──。

本ラインでは、生命や循環の象徴とされる「ペイズリー模様」は、繊細な彫刻が施され、仕上げの磨きやディテール処理は職人の手作業で丁寧に仕上げられています。

「線と面」「光と影」「静と動」すべての構成が「流れ」を内包するように設計されています。

ペイズリーはもともと、古代ペルシャで「生命の樹」や「芽吹き」を象徴した文様として誕生し、インド、英国、アメリカを経て、労働者たちのワークウェアやバンダナ柄として定着していきました。

一方、ジーンズは19世紀以降、同じ労働者階級の生活に根付き、実用性を象徴するプロダクトとして文化を形成。

この2つは、見た目やプロダクト自体は異なれど、日常の中に宿り、アメリカのカウンターカルチャーを通じて共鳴してきました。児島は、そんなジーンズの起源を育んだ場所です。

そこに敬意を込めて、FLUIはシルバーに、ペイズリーを刻むという、新たなクラフトのかたちを提案します。本作は、一点一点、職人の手仕事によって丁寧に磨き上げられ、素材の持つ温もりとクラフトマンシップが融合する、「FLUI」らしい仕上がりとなっています。

■ラインナップ

小傷や黒ずみなどの経年変化で現れるヴィンテージ感をより深く味わえるデザインにこだわり、ジーンズと同じように育てていってほしい。そんな想いを込めています。RIVULET RING

商品番号：cfr-0126

上代：25,000円(税抜)

FLUIを代表するペイズリーリングに、新たなバンダナ柄を彫刻した新作。

ヴィンテージバンダナでもコアな人気を誇るクッキー柄をモチーフに、リング一周すべてに刻まれた緻密な彫刻が存在感を放つ、こだわりの定番リング。

RIVULET SIGNET RING

商品番号：cfr-0124

上代：36,000円(税抜)

このシリーズを象徴する印台リング。ヴィンテージバンダナから着想を得てデザインされました。

紳士の象徴であるシグネットリングに遊び心を加え、クッキー柄のペイズリーを彫刻。ポップさの中に、経年変化による重厚な味わいが宿る大人のリング。

RIVULET PENDANT

商品番号：cfp-0132

上代：42,000円(税抜)

デニムジャケットの襟元からのぞくバンダナをイメージして製作。

前面に配置したマンテルパーツは新たに設計し、柄の存在感を際立たせるシンプルな構成に。

さりげなさの中にFLUIらしい個性が光るペンダント。

RIVULET BRACELET

商品番号：cfb-0119

上代：110,000円(税抜)

ペイズリー柄のパーツを連ね、バンダナを思わせるデザインに仕立てたブレスレット。

ヒンジ部分に至るまでシルバーを用い、職人の技術が息づく逸品。

コンパクトなサイズ感ながら、手にした瞬間に伝わる確かな重厚感が魅力。

RIVULET EDGE RING

商品番号：cfr-0125

上代：31,000円(税抜)

ペイズリー模様を立体的に表現し、「模様を身に刻む」という発想から生まれたモデル。

独特なフォルムの中にもFLUIらしい洗練が宿り、使い込むほどにヴィンテージ感が深まる、ブランドの真骨頂ともいえるリング。

■児島ジーンズストリート ── 土地が育むものづくりの哲学

「FLUI」が根を張る岡山県倉敷市・児島。

ここは国産ジーンズの発祥地として、国内外にその名を知られています。

干拓によって開発された児島エリアでは、足袋や学生服の製造で栄えた歴史があり、繊維技術の蓄積が豊富にありました。

戦後、米軍古着のジーンズに着目した職人たちは、1965年に藍の文化と共に日本初のジーンズを誕生させ、1973年には「MADE IN KOJIMA」の純国産ジーンズが完成。

以降、この地はジーンズ文化の中心地となり、2009年に設立された「児島ジーンズストリート推進協議会」によって商店街再活性が進められ、現在では30以上のジーンズ関連ショップが集う観光名所へと発展しています。

この「技術をつなぎ、文化を紡ぐ」という価値観は、FLUIのブランド哲学にも深く通じています。

■ブランド公式LINE開設 × 先着ノベルティキャンペーン

「FLUI」ではリブランディングに伴い、ブランド公式LINEアカウントを新設。

店舗へ来店頂き登録いただいた先着100名様に、児島ジーンズストリートでしか手に入らない、オリジナルノベルティ(デニムチュー※ハイチュウ)をプレゼントいたします。



登録URL：https://lin.ee/aFHjyA2

■発売日・発売場所

発売日：9月10日（水）

店舗情報

店舗：FLUI -フルイ-児島店

所在地： 〒711-0913 岡山県倉敷市児島味野１丁目１１－１４

電話番号： 086-441-6635

営業時間：10:00~18:00

※不定休

公式ECサイト：

https://culturalflui.com/

店舗名：楽天FLUI正規取扱店

https://item.rakuten.co.jp/binich/c/0000000165/

[Official media]

