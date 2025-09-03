ダイワボウ情報システムが主催する展示会「DISわぁるど in 山形」に出展します
株式会社アイロバは、2025年9月10日(水)～11日(木)に開催する「DISわぁるど in 山形」 に出展することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
先進テクノロジーで新たな時代を創るDISわぁるどは、ダイワボウ情報システムが総力を挙げてお届けするICTの総合イベントです。
「Road to Future Society 先進テクノロジーで新たな時代を創る」をテーマに国内外から約180ものITベンダーにご協力いただき、最新トレンドのテクノロジーやITプロダクト、ソリューションをご紹介します。
さらに、AIや地域創生をテーマにしたパネルディスカッションやセミナーの他、体感・体験いただける企画や展示を通じて、多くの販売店様、エンドユーザー様に新しいビジネスをご提案いたします。
開催概要
【開催日時】2025年9月10日(水) 10:00～18:00
2025年9月11日(木) 10:00～17:00
【会場】 山形国際交流プラザ 山形ビックウイング
山形市平久保100番地 https://www.convention.or.jp/bigwing/
【主催】 ダイワボウ情報システム株式会社
【参加費】 無料（展示会入場、セミナー受講とも）
参加申込はこちら :
https://www.dis-world.com/yamagata/2025/
出展サービス（BLUE Sphereについて）
BLUE SphereはWEBサイトのセキュリティサービスです。
アンチウィルスでは防げないサイバー攻撃が増加しているのはご存知でしょうか？
ハッカー達はWEBサイトへ攻撃する隙の「脆弱性」を探り、攻撃する機会を伺っています。標的となるWebサイトの脆弱性を狙った攻撃を防御できるのは「WAF」しかありません。
WAF : BLUE Sphereは国内主要IT製品比較サイトで3年連続1位を取得しております。
■BLUE Sphereの特徴
・DDoS防御やDNS監視等複数機能がオールインワン！
・三井住友海上のサイバーセキュリティ保険が付帯！
・導入～運用までサポート充実！
■BLUE Sphere公式サイト
こちら(https://bluesphere.jp/)からご確認ください。
■BLUE Sphereサービスに関するお問い合わせ先
こちら(https://bluesphere.jp/form.html)よりご連絡ください。
リンクから飛べない場合はこちらをコピー＆ペーストしてください。
https://bluesphere.jp/form.html
会社概要
株式会社アイロバ
社名：株式会社アイロバ（URL:https://www.irob.co.jp/）
所在地：東京都千代田区麹町一丁目8番1号 半蔵門MKビル4F
代表者：代表取締役 小林 直樹
設立：2016年12月
事業内容：サイバーセキュリティ事業、クラウド事業、データセンター事業、専用線事業