障がいのある方のアート作品が彩る紙カップで社会参加を支援「MOSごと美術館イラストカップ」群馬13店舗で提供

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、障がいのある方が描いたアート作品をデザインしたコールドドリンク用紙カップを、2025年9月1日（月）より群馬県内のモスバーガー13店舗と原宿表参道店(東京都)にて数量限定で提供を開始しました。

「MOSごと美術館イラストカップ」（作品名：『ペイトン閣下』 作家：朝倉シーナ）

カップデザインイメージ





モスグループでは、障がいのある方の社会参加を支援するとともに、その方々のアート作品をモスバーガー店舗に展示し、お客様が気軽にアートに親しめる機会を創出する取り組みを「MOS ごと美術館」と名付けています。この活動は、2016年に新潟県の「まちごと美術館 cotocoto」事業に賛同して始まりました。その後、2019年には東京都内での開催、2021年にはアート作品を店舗の内装デザインに取り入れた「モスバーガー原宿表参道店」（東京都渋谷区）をオープンし、地域の方との交流を深めています。

昨年「新潟MOSごと美術館2024」で実施したイラストカップの取り組みを、今年は「MOSごと美術館inぐんま」と連動して実施します。「MOSごと美術館inぐんま」は、今年4月1日から、一般社団法人群馬県社会就労センター協議会（群馬県前橋市）と協力し、群馬県内5カ所の障がい者就労支援施設で働く方々の作品を、県内のモスバーガー13店舗で展示する取り組みです。

今回のイラストカップでは、特定非営利活動法人工房花あかり スタジオフーガ（群馬県高崎市）に通う朝倉シーナさんの作品『ペイトン閣下』をデザインに採用し、数量限定で提供します。

■作者：朝倉シーナさん紹介

朝倉シーナさん。絵を描いたり詩・散文を書いて活動。

＜作者コメント＞

わたしの絵や詩が、少しでも誰かの心に寄り添い心の友となり、

安全基地となってくれることを願っています。

＜作品紹介＞

ペイトン閣下のフルネームは「ペイトン・ペブル閣下」。

兎や犬に似ているけど、まったく新種の生き物。

可愛らしい見た目に反して、性格は気難しく気高い。

飢餓にさらされた隣町の町民たちを救った英雄。

＜「MOSごと美術館イラストカップ」概要＞

■企画内容：

期間中、コールドドリンクMサイズ（セットドリンク含む）をご注文のお客様に「MOSごと美術館イラストカップ」で提供

■実施期間：2025年9月1日（月）～ ※数量限定（無くなり次第終了）

■対象店舗：群馬県内のモスバーガー 13店舗と東京都のモスバーガー 1店舗

前橋フォリオ駒形店、前橋南店、前橋片貝店、北前橋店、群馬町店、高崎並榎店、高崎中居店、

高崎豊岡店、高崎高関店、桐生広沢店、伊勢崎南店、安中バイパス店、大間々店

原宿表参道店（東京都）

■展示協力：

一般社団法人群馬県社会就労センター協議会

特定非営利活動法人麦わら屋 麦わら屋

特定非営利活動法人工房花あかり スタジオフーガ

社会福祉法人光の里 フィロスあけぼの

社会福祉法人前橋あそか会 障害福祉サービス事業所光明園

社会福祉法人あざ美会 エコー

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜参考＞

●「MOSごと美術館inぐんま」初開催：https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_250319_2.pdf

●「MOSごと美術館イラストカップ」が再登場（新潟）：https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_250731_1.pdf

●「まちごと美術館cotocoto」事業について：https://cotocoto-museum.com/

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/