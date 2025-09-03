「チェックイン漢陽」DVD＆Blu-ray BOX2発売記念！ペ・イニョク、キム・ジウン、チョン・ゴンジュ、パク・ジェチャンらの青春エネルギーが詰まったビハインド映像を特別公開！

株式会社ポニーキャニオン

王宮よりも煌びやかな旅閣「龍天楼（ヨンチョンル）」を舞台に、秘密と過去を抱えた若者たちが友情と恋、そして自分の未来を探していく青春ロマンス時代劇「チェックイン漢陽（ハニャン）」。

ついにDVD＆Blu-ray BOX2がリリースされる。その発売を記念し、キャストたちの“素”があふれるビハインド映像の一部がYouTubeチャンネル「WE LOVE K」にて特別公開された。

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

今回公開された映像は、ペ・イニョク、キム・ジウン、チョン・ゴンジュ、パク・ジェチャン（DKZ）らによる「ハオナ四人衆」の輝く青春エネルギーが詰まった3つの場面からなる。

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

ひとつ目は、キム・ジウン演じるホン・ドクスが男装の秘密を守れるかどうかの瀬戸際に立たされる、緊張感とユーモアが同居する名場面の裏側。下下房のハオナ四人衆と最上房がサイコロ勝負で火花を散らす中、イカサマ疑惑から“公平”の名のもとに全員が服を脱ぎ始める展開に。必死で切り抜けようとするドクス、そんな彼女に無邪気に迫るウノたち、そして和気あいあいと撮影が進む現場の空気感。ビハインド映像から受け取れる和やかな雰囲気と本編で感じるドキドキ感が、対照的で温かく映し出される。

ふたつ目は、正式従業員になるための課題として全員で洗濯をこなすシーン。ハオナ四人衆で肩を組み、ひとつの洗濯籠に入りながら息を合わせる姿は、演技を超えてまるで本当の仲間同士のよう。水しぶきと笑い声が画面いっぱいに広がり、撮影現場そのものが青春のワンカットになっている。

三つ目は、クォン・ウンビン演じるドギョンのオウムを探すシーンのビハインド。森の中で真剣に捜索するはずが、チョン・ゴンジュが突然オウムの鳴きまねを披露し、キム・ジウンが笑ってNGに。芝生での会話劇のリハーサル、虫に驚くキム・ジウンを見てペ・イニョクがふざけて真似する場面、オウムを探す声の録音の試行錯誤など、スクリーンでは見られない素顔が次々に飛び出す。

今回のビハインド映像は、DVD＆Blu-ray BOX2特典映像の一部。キャストスペシャルインタビューや台本読み合わせ＆ポスター撮影のビハインド、ハイライトや予告編など、合計約146分にわたって収録された豪華仕様となっている。観ていると、彼らが画面の中だけでなく、現場でも確かに青春を過ごしていたことが伝わってくる。映像の中の笑顔や息づかいを感じながら、あなたももう一度、あの時代にチェックインしていただきたい。

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

(C)Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved

■ハオナ四人衆の“素”があふれるビハインド映像

URL:https://youtu.be/8vja9xDOomw?si=I4SE_AcU-KxvfwC_

埋め込みコード：

■配信・放送情報

Leminoにて独占配信中 https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000097/

KNTVにて一挙放送中 https://kntv.jp/program/kn250305/

■「チェックイン漢陽」公式サイト

https://www.welovek.jp/checkinhanyang/

■「チェックイン漢陽」再生リスト

URL:https://youtu.be/NX_N93RH0cE?si=xoEvoCNLpA8vKX07

■商品情報

【韓国放送版 DVD-BOX1】

発売日：2025年8月6日（水）

品番：PCBG-61944

価格：20,900円（税込）

収録内容：第1話～第8話／約580分

構成：本編4DISC（各DISC2話収録）

封入特典：12Pカラーブックレット

【韓国放送版 DVD-BOX2】

発売日：2025年9月3日（水）

品番：PCBG-61945

価格：20,900円（税込）

収録内容：第9話～第16話（最終話）／597分＋特典映像約146分

構成：本編4DISC＋特典DISC

特典映像：

・キャストスペシャルインタビュー（ペ・イニョク、キム・ジウン、チョン・ゴンジュ、パク・ジェチャン）

・台本読み合わせビハインド映像

・ポスター撮影ビハインド映像

・各話のビハインド映像

・ハイライト映像

・予告編 ほか

【韓国放送版 Blu-ray BOX1】

発売日：2025年8月6日（水）

品番：PCXG-50845

価格：20,900円（税込）

収録内容：第1話～第8話／約580分

構成：本編3DISC（DISC1・2：各3話、DISC3：2話収録）

封入特典：12Pカラーブックレット

【韓国放送版 Blu-ray BOX2】

発売日：2025年9月3日（水）

品番：PCXG-60108

価格：20,900円（税込）

収録内容：第9話～第16話（最終話）／597分＋特典映像（約146分）

構成：本編3DISC＋特典DISC（DVD）

特典映像内容はDVD-BOX2と同様

※全16話／日本語字幕・日本語吹替音声収録。

※仕様、収録内容は変更になる可能性があります。

【日本編集版レンタルDVD】

全32話／全16巻／日本語字幕・日本語吹替収録

2025年8月6日（水） 第1巻～第8巻レンタル開始（品番：PCBG-73731～73738）

2025年9月3日（水） 第9巻～第16巻レンタル開始（品番：PCBG-73739～73746）

■■「WE LOVE K」公式HP■■

https://www.welovek.jp/

■■「WE LOVE K」公式SNS■■

YouTube：https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp

X： https://twitter.com/ponycanyon_kdp

TikTok:https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1(https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1)

Instagram(Actor): https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actor/

Instagram(Actress): https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actress/

LINEスタンプ：https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja