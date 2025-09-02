ショーメジャパン、大阪・関西万博2025フランス館にてエキシビションがスタート。

LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

ショーメは、大阪・関西万博2025のフランス館において、10月13日までショーメのエキシビション『Chaumet, an Ode to Living Nature- ショーメ、自然美への賛歌 -』を開催いたします。

メゾンの歴史の中で常に主要なテーマとなってきた自然への限りない賛美と、ジュエリー作品が融合し、245年前に創業者マリー＝エティエンヌ・ニトーによって確立された「自然主義のジュエラー」としてのショーメのアイデンティティをイマーシヴな世界観のなかで体験することができます。

初日の9月1日に開催されたオープニングセレモニーに出席したのはショーメの日本アンバサダーであり女優・モデルの朝比奈 彩さん、女優の本田翼さん、俳優の板垣李光人さんをはじめ、俳優の瀬戸康史さん、男性アイドルグループJO1の佐藤景瑚さん、女性アイドルグループNiziUのRIMAさん、女優・タレントの西野七瀬さん、女優・タレントの齊藤京子さん、タレントのヒコロヒーさん、俳優の大谷亮平さん、女優の愛希れいかさん、女優の柚希礼音さん、パリオリンピック卓球メダリストの早田ひな（日本生命所属）さんらが出席、エキシビションのスタートを華々しく飾りました。

『Chaumet, an Ode to Living Nature- ショーメ、自然美への賛歌 -』

期間：2025年9月1日（月）～2025年10月13日（月・祝）

会場：大阪・関西万博2025 フランス館

時間：9：00-21：00

※9月1日（月）～3日（水）は展示時間が通常と異なります。あらかじめご了承ください。

9月1日（月）15：00-21：00 9月2日（火）～3日（水）9：00-14：00

https://www.chaumet.com/jp_ja/world-expo-osaka-kansai

※ご入場には大阪・関西万博2025のチケットが別途必要となります