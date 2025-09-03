「楽天ぐるなび外国語版」、訪日客向けに飲食店の魅力を伝えるショート動画コンテンツを本格展開

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎、以下ぐるなび）は、2025年9月3日（水）より、「楽天ぐるなび外国語版（https://gurunavi.com/）」において、飲食店の魅力を紹介するショート動画コンテンツの掲載を本格的に開始します。

■ 背景：動画による情報提供で、飲食店の魅力を最大化

近年、情報収集においてSNSを中心としたショート動画が活用される中、言語の壁を越えて魅力を直感的に伝えられる動画は、訪日外国人観光客にとって飲食店を選ぶ際の重要な要素となっています。ぐるなびでは、このニーズに応えるため、飲食店の料理やお店の雰囲気を伝えるショート動画を制作し、サイト上で紹介する実証実験を2025年5月より進めてまいりました。その結果、飲食店やユーザーから高い反響が得られたことから、この度の本格展開に至りました。

■ ショート動画コンテンツ掲載の概要

●目的

訪日を予定している海外のユーザーに対し、動画を通じて日本の飲食店の魅力を効果的に伝え、来店意欲を喚起します。

●主な取り組み内容

１．動画制作と3つの訴求パターン：

「楽天ぐるなび外国語版」の加盟店舗様を対象に、店舗ページの写真などを活用したプロモーション動画を制作します。動画は「コース訴求」「アラカルトメニュー訴求」「売りポイント訴求」の3つのパターンから選択可能です。

２．多角的な情報発信による露出強化：

制作した動画は、「楽天ぐるなび外国語版」サイト内（トップページ、店舗ページ、動画特集ページ）や、公式SNSアカウントで発信し、訪日に関心を持つ幅広いユーザーへアプローチします。

３．制作動画の二次利用が可能：

制作した動画データは店舗様にもご提供が可能です。自社のSNSアカウントやオウンドメディアでの情報発信にもご活用いただけます。（※別途ライセンス料が発生します）

●対応言語

英語

■ 本格展開記念キャンペーンのご案内

今回の本格展開を記念し、2025年10月末までにお申し込みいただいた店舗様を対象に、動画制作を特別価格で承るキャンペーンを実施します。

ぐるなびは「食でつなぐ。人を満たす。」という存在意義（PURPOSE）や「日本の食文化を守り育てる」という創業からつなぐ想い（SPIRIT）のもと事業を推進しています。今後も飲食店のサポーターとして、飲食店の売上拡大を後押しする新たなサービスの創出に積極的に取り組んでまいります。

■動画イメージ