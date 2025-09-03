「AERA Money 2025秋号」発売【投資信託つみたて入門号】

株式会社朝日新聞出版

「AERA Money」の最新号2025「秋号」が9月3日（水）に発売。お金を増やす・得するための3大特集をお届けします。今号は特別に「ネットのセキュリティ（安全なパスワード管理法）」がテーマの9ページ企画もあります！

【第1特集の内容は？】

巻頭特集は「投資信託つみたて入門」。新NISAでつみたてるならどれ？

投資信託は4000本以上ありますが、万人向けにおすすめできるものは、ごくわずかです。この特集では「S&P500」と「全世界株式」をメインに紹介しています。

最初にビギナーが気になる「コストはいくら抜かれる？」「投資信託のクレジットカードつみたて、一番お得なのはどこ？」「つみたてる日は毎月何日が得？」など、ネット検索では出てこない情報がたっぷり！

【第2特集の内容は？】

本誌の人気企画「高配当株ランキング」を今号もどうぞ。配当利回り4％以上を中心に、安心して長く持てる銘柄を金融のプロ取材のもと掲載しています。

連続増配70銘柄、累進配当30銘柄の「2025年最新版リスト」もばっちり。新規採用も含め配当利回りが高い順に整理しました！

【野村萬斎さん、パックンさん、かずのすけさん、片山晃〈五月〉さん×テスタさん。旬の有名人が続々登場】

狂言師の野村萬斎さんに巻頭6ページでインタビュー。現在、過去、そしてこれから。ふだんの食事や健康などプライベートも語ってくださいました。

パックンさんは「ふるさと納税反対」「子育てとお金」をテーマに。幼少期、家が貧しかった時代の話もあります。

美容とスキンケアの専門家、かずのすけさんのインタビューもおもしろい！ 「毛穴が一瞬で消える？ そんなことはありえません」「国は国内メーカーに厳しく韓国コスメは野放し」など、インフルエンサーが普通は言わないようなことも正直にバッサリと。

100億円投資家・テスタさんの対談連載、今回のゲストは300億円投資家の片山 晃〈五月〉さん。お互い「お金はたくさんある状態で、なんでまだ株やるの？」と。持てる者には持てる者のお悩みが、ありました。

【第3特集の内容は？】

第3特集は「今年は9月に駆け込み！」のふるさと納税がテーマです。

2025年10月からは、ふるさと納税ポータルサイトの上乗せポイントが消滅する見込み。そこで、人気のふるさと納税ランキングや「損しない上限額」をまとめました。「ふるさと納税でお米」のリストもあります！

【パスワード管理法の特別企画】

特集以上に（？）がんばってつくったのがセキュリティ企画（9ページ）です。

2025年に入り、証券口座の乗っ取り被害が相次ぎました。そこで、金融庁や主要ネット証券5社に直接取材しつつ、「いま何をすればいいか・万が一はどうすればいいか」を一覧表にしています。

さらに、Google社にも取材。認証セキュリティのエキスパートに、最新のパスワード管理法（安全かつ面倒でないやり方）を聞きました！

証券口座だけでなく、ネット通販などでもパスワードはつきものですよね。これを読めば「令和のセキュリティの常識」が学べます。

【新NISAランキング連載】

本誌でしか読めない定番企画。2025年3月から6月に「実際に買われた」投資信託と株のランキングをどうぞ。

投資信託、日本株、東証ETF、米国株をカテゴリー別に「買い付け金額順」で掲載しています。

今回も主要ネット証券5社が完全協力。通常非公開の「新NISAの生データ」を提供してくださっています。それらをAERAで集計し、公開！

【連載も絶好調】

大人気の経済評論家・勝間和代さんや、会社員億り人・橘ハルさんの連載も掲載。

「社長の本音と建前」、第12回は三菱UFJアセットマネジメントから独立したばかりの代田秀雄さんが登場。「eMAXIS Slimの生みの親」が語るインデックス・ビジネスの真髄とは？

巻末には「読者プレゼント企画」で資産運用に関する新刊を中心に9冊、集めました。ぜひご応募ください！

「AERA Money 2025秋号」（アエラ増刊）

定価：1320円（本体1200円＋税10％）

発売日：2025年9月3日（水曜日）

