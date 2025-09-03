『ブレイドアンドソウルNEO』新規英雄ダンジョン4種や新規ソロダンジョン1種が登場する最新大型アップデート「白青山脈」を本日実施！実装記念イベントや軽功大会などさまざまなイベントがスタート！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』にて、9月3日(水)に最新大型アップデート「白青山脈」を実施したことをお知らせします。

あわせて、アップデート記念イベントを含む各種イベントの開始をお知らせします。

■最新大型アップデート「白青山脈」

【アップデート日時】

2025年9月3日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

今回のアップデートで新規地域「白青山脈」が登場し、以下のアップデートを行いました。

≪メインストーリーエピック4幕実装≫

エピック4幕では、『ブレイドアンドソウル』とは異なる『ブレイドアンドソウルNEO』オリジナルのストーリーが展開し、新しいキャラクターも登場するので、ぜひゲームにログインして新たなストーリーをお楽しみください。

≪新規英雄ダンジョン4種追加≫

「白青山脈」の登場にあわせて、新規英雄ダンジョン「悲嘆の雪獄宮：外苑」、「悲嘆の雪獄宮：内城」、「分裂の迷宮：上層部」、「分裂の迷宮：下層部」が登場しました。

新規英雄ダンジョンからは、より一層強力になった白青山脈の装身具「白光指輪」、「白光耳飾り」、「白光手甲」や「風雷宝貝」、伝説武功書箱が獲得できます。

≪新規ソロダンジョン追加≫

新規ソロダンジョンボス「ユクソン」が武神の塔>試練の部屋に登場しました。

「ユクソン」討伐時、新規衣装「隠者の衣」などの外形アイテムや、さまざまなアイテムと交換可能な「武神の塔修練の証」を獲得できます。

この他にも、新規地域追加に伴い、新規ワールドボスやフィールドボスの追加や、新規伝説武功の追加、英雄/伝説帰属武功書の分解が行えるようになるなど、さまざまなコンテンツ改善が行われました。

≪最新大型アップデート「白青山脈」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/250829updatenews

■白青山脈実装記念イベント

【開催期間】

2025年9月3日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年10月15日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

イベントの特別ミッションを達成すると、「水月神功牌」や「水月秘功牌」、「鮮血の鮫港宝貝」フルセット、「昇天石」、「連星石」などキャラクターの成長に欠かせないアイテムを獲得できます。

さらに、翡翠サーバーに初登場のイベント用「三毛にゃん」セットが獲得できるチャンスなので、ぜひイベントに参加してください。

≪「白青山脈実装記念イベント」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/20250903updateevent

■軽功大会

【開催期間】

2025年9月3日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年10月15日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

ブレイドアンドソウルNEO初の「軽功大会」を開催します。

毎日指定された時間に開催する「軽功大会」は、軽功を駆使してゴールした時間に応じて獲得できる「軽功鋳貨」で、新衣装「ゼロヒャク」など、さまざまな報酬を獲得できます。

≪「軽功大会」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/20250903ingameevent

■白青山脈ボスラッシュイベント

【開催期間】

2025年9月3日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年10月15日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

白青山脈の特定地域に出現するイベントボスを討伐すると、イベントアイテム「黄金の幸運箱」を獲得できます。

獲得した「黄金の幸運箱」からは、確率で「金貨」、「昇天石」、「ホン門精魂」などのアイテムを定められた確率で獲得できます。

ぜひ仲間と協力してイベントボスの討伐に挑戦してください。

≪「白青山脈ボスラッシュイベント」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/20250903bossrush

■ソウルパス白青シーズン1登場

【販売期間】

2025年9月3日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2025年10月15日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

特定のミッション達成で等級が上がり、等級に応じてさまざまなアイテムを獲得できる「ソウルパス白青シーズン1」が登場しました。

今回は、「燃えさかる帰属武功書選択箱」、「昇天石」、「渾天武功書の欠片箱(上級~伝説)」など豪華アイテムを獲得できる可能性があります。

≪「ソウルパス白青シーズン1」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/20250903NEOSoulPass

【ゲーム概要】

2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。

「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた8つの職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。

タイトル：ブレイドアンドソウルNEO(ブレソネオ)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2025年3月12日(水)

利用料金 基本プレイ無料（アイテム課金）

公式サイト：https://bns.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/bns_official_jp

公式Discord：https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube： https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook：https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bns_official_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/bladeandsoul_jp_official/

公式Bluesky：https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social

