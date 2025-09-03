TVアニメ『出禁のモグラ』のトレーディング Aure Glass ホログラム缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『出禁のモグラ』の商品の受注を8月29日（金）より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/1680?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Aure Glass ホログラム缶バッジ

百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させたキャラクターイラストシリーズです。

両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「百暗桃弓木 Aure Glass ホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Aure Glass ブロマイド

百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「百暗桃弓木 Aure Glass ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼Aure Glass キャンバスボード

※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass キャンバスボード」を使用しております。

百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼Aure Glass A6アクリルパネル

※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass A6アクリルパネル」を使用しております。

百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A6サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）

サイズ：（約）14×10.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass BIGアクリルスタンド

※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass BIGアクリルスタンド」を使用しております。

百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）

サイズ：本体：（約）15.4×12.1cm 台座：（約）13×3.1cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass 75mmグリッター缶バッジ

※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております。

百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼Aure Glass アクリルキーホルダー

※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass アクリルキーホルダー」を使用しております。

百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）

サイズ：（約）74×56mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass アクリルカード

※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass アクリルカード」を使用しております。

百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

(C)江口夏実・講談社／出禁のモグラ製作委員会