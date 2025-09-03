TVアニメ『出禁のモグラ』のトレーディング Aure Glass ホログラム缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『出禁のモグラ』の商品8種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『出禁のモグラ』の商品の受注を8月29日（金）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1680?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング Aure Glass ホログラム缶バッジ
百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させたキャラクターイラストシリーズです。
両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「百暗桃弓木 Aure Glass ホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング Aure Glass ブロマイド
百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「百暗桃弓木 Aure Glass ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼Aure Glass キャンバスボード
※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass キャンバスボード」を使用しております。
百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャンバスボードに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \5,500(税込)
種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）
サイズ：F3号（273×220mm）
素材 ：木材、化繊
▼Aure Glass A6アクリルパネル
※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass A6アクリルパネル」を使用しております。
百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A6サイズのアクリルパネルに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \2,178(税込)
種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）
サイズ：（約）14×10.5cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼Aure Glass BIGアクリルスタンド
※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass BIGアクリルスタンド」を使用しております。
百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）
サイズ：本体：（約）15.4×12.1cm 台座：（約）13×3.1cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼Aure Glass 75mmグリッター缶バッジ
※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております。
百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \770(税込)
種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）
サイズ：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼Aure Glass アクリルキーホルダー
※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass アクリルキーホルダー」を使用しております。
百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \715(税込)
種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）
サイズ：（約）74×56mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼Aure Glass アクリルカード
※画像は「百暗桃弓木 Aure Glass アクリルカード」を使用しております。
百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \715(税込)
種類 ：全10種（百暗桃弓木、真木栗顕、桐原八重子、犬飼詩魚、猫附梗史郎、猫附藤史郎、猫附杏子、ナベシマ、イケブクロさん、マギー君）
サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1680?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)江口夏実・講談社／出禁のモグラ製作委員会