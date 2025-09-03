「楽天スーパーSALE」全品ポイント2倍＆一部メガネ・サングラスが最大20％OFF
株式会社FUJIKON HOLDINGS（所在地：福井県鯖江市、代表取締役：藤田徳之）は、9月4日から楽天市場で開催される「楽天スーパーSALE」にて、全品ポイント2倍セールを実施いたします。また、メガネやサングラスなどの人気商品が最大20％OFFとなる特別セールも同時開催！さらに、期間限定のクーポンもご用意しておりますので、この機会にぜひご利用ください。
■セール期間
2025年9月4日（木）20:00～2025年9月11日（木）1:59
■イベント限定クーポン
イベント期間中は20％OFF、15％OFF、10％OFFなど各種割引クーポンを配布いたします。
【クーポン特設ページ URL】
クーポン取得はこちら :
https://www.rakuten.co.jp/plus-fujikon/contents/cupon_product/
対象期間：9/4～9/11
対象期間：9/5、9/10
対象期間：9/5、9/10
対象期間：9/5、9/10
■9月の新商品
＼デイリー・ドライブ・スポーツ 3つの用途で選べるサングラス／
【もうサングラス選びで迷わない！】ドライブ/ゴルフ/PC作業など、あなたの用途に合わせて最適なレンズが選べる！眩しさや目の疲れを軽減し、毎日を快適にする高機能アイウェア。
1.デイリー＆ドライブ：\10,000円(税込み)
2.ゴルフ＆スポーツ：\13,000円(税込み)
3.最強サングラス＆ドライブ：\23,000円(税込み)
ご購入はこちらから :
https://item.rakuten.co.jp/plus-fujikon/evais_fit/
■オススメ商品一覧
詳細を見る :
https://www.rakuten.co.jp/plus-fujikon/contents/new_product/
■スーパーセール期間限定！割引対象商品
＼紫外線量によってレンズ色が変化／
▼美肌サングラス
屋外の紫外線カットとブルーライトカットを両立！特殊レンズで日焼け対策に特化したサングラスが美肌サングラスです。
通常価格 8,800 ～ 12,980円 (税込み)
ご購入はこちらから :
https://item.rakuten.co.jp/plus-fujikon/bihada-glass/
▼evais偏光調光サングラス
偏光機能と調光機能が一つになったevais偏光調光サングラス
通常価格 8,800円 (税込み)
ご購入はこちらから :
https://item.rakuten.co.jp/plus-fujikon/evais/
＼極上のかけ心地／
▼SALFORD 老眼鏡
極上の掛け心地 宇宙産業でも使われる素材を使用したフレームで、軽量でかけ心地を重視したリーディンググラスをお探しの方に。ワンランク上のブルーライトカット老眼鏡
通常価格 7,480円 (税込み)
ご購入はこちらから :
https://item.rakuten.co.jp/plus-fujikon/r-bt/
公式ウェブページ
フジコンプラス：https://plus.fujikon-hd.com/
メガネプラス：https://www.megane-plus.com/
楽天：https://www.rakuten.co.jp/plus-fujikon/
Amazon：https://x.gd/Dm2TA
会社概要
商 号：株式会社FUJIKON HOLDINGS
本社所在地：〒916-0016
代 表 者：代表取締役社長 藤田徳之
資 本 金：3,500万
創 立：1959年4月
当グループは眼鏡事業、生活雑貨事業、再生エネルギー事業、航空機やコンテナリース事業と主力４事業を中心に、関連する事業を手掛けております。
グループ間のどの事業も、お客様の生活を豊かにすることを念頭に事業展開し、社会問題の解決をサービスの基本として展開しております。
株式会社FUJIKON HOLDINGS
〒916-0016 福井県鯖江市神中町1丁目5-22
TEL： 0778-52-4575 FAX： 0778-52-4579
公式サイト
https://www.fujikon-hd.com/
