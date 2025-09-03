劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』のトレーディングミニアートフレームなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて8月29日（金）より公開の劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』の商品4種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』の商品の受注を8月29日（金）より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/1770?utm_source=press


▼トレーディングミニアートフレーム







安曇野りせ、アリス、マッドハッター、三月ウサギ、ハンプティダンプティ、白ウサギ、チェシャ猫、トランプ兵、ハートの女王、浦井洸のトランプ柄のイラストを、ミニアートフレームに仕上げました。


デザインにアクリルを載せ、立体感のある加工を施したアートフレームのようなアイテムです。


ミニアートフレーム1つにつき1個イーゼルが付属します。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）55×40mm


素材　：アクリル、ABS樹脂




▼安曇野りせ&アリス マウスパッド







安曇野りせ、アリスのイラストを、トランプ柄のマウスパッドに仕上げました。


裏面はゴム加工された生地を使用しており、滑り止めが効くので、作業に集中することができます。


デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\1,980(税込)


サイズ：（約）25×21cm


素材　：ポリエステル




▼パーツ付きBIGアクリルスタンド





安曇野りせ、アリスのイラストを、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全2種（安曇野りせ、アリス）


サイズ：（約）19.1×12.7cm　厚み：3mm　※組み立て前


素材　：アクリル




▼安曇野りせ&アリス ホログラム缶バッジ2個セット







安曇野りせ、アリスのトランプ柄のイラストを、ホログラム加工を施した缶バッジ2個セットに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\1,210(税込)


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




(C)「不思議の国でアリスと」製作委員会