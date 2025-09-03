TVアニメ『ウィッチウォッチ』のカンニコチャンネル Tシャツの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ウィッチウォッチ』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ウィッチウォッチ』の商品の受注を8月29日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1638?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼カンニコチャンネル Tシャツ

カンニコチャンネルのTシャツが登場です。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\4,378(税込)

サイズ：メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL

レディース M、L、XL、XXL、XXXL

素材 ：綿100%

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1638?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS