TVアニメ『ウィッチウォッチ』のカンニコチャンネル Tシャツの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ウィッチウォッチ』の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ウィッチウォッチ』の商品の受注を8月29日（金）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1638?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼カンニコチャンネル Tシャツ
カンニコチャンネルのTシャツが登場です。
スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\4,378(税込)
サイズ：メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL
レディース M、L、XL、XXL、XXXL
素材 ：綿100%
(C)篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS