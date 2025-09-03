いい部屋ネット　街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2025＜埼玉県版＞発表

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜埼玉県版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜埼玉県版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（Area）を付記しています。

※【本川越A】川越市・本川越

※幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対して、1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成しています。

※住み続けたい街の評点は、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点の5段階で評価してもらい、その回答の平均値でランキングを作成しています。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じで順位が異なる場合、小数点2位以下が異なります。

※「街の幸福度（駅）・住み続けたい街（駅）」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「街の幸福度（自治体）・住み続けたい街（自治体）」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。

※「街の幸福度」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。

※「住み続けたい」も「街の幸福度」同様に、2021～2025年の5年分を基本としています。人数が規定に満たない場合は2020年の回答のみを加えて集計しています。なお、「住み続けたい」については2019年のデータはありません。

総評

■街の幸福度（自治体）トップは、5年連続で比企郡鳩山町

1位は5年連続で比企郡鳩山町で、唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ています。比企郡鳩山町は、トップ10内で唯一郡部に属する「町」です。2位は4年連続でさいたま市浦和区で、偏差値70台の高い評価を得ています。3位はさいたま市南区で、昨年4位から一つ順位を上げました。トップ10のうち6つが、さいたま市の行政区です。

■住み続けたい街（自治体）トップは、初登場の秩父郡横瀬町

1位は初登場の秩父郡横瀬町で、昨年は累計回答者数が50名未満でランキングの集計対象外だった町です。2位はさいたま市浦和区、3位はさいたま市緑区です。トップ10のうち4自治体が、郡部に属する「町」です。

■街の幸福度（駅）トップは、5年連続で越谷レイクタウン

5年連続で、越谷市に位置する越谷レイクタウンが1位に輝きました。2位は南埼玉郡宮代町に位置する和戸で、昨年6位から順位を上げました。3位は、さいたま新都心です。トップ10内では、6位の狭山市に位置する稲荷山公園、10位の熊谷市に位置する石原の2駅が初登場でランクインしています（昨年は累計回答数が30名未満でランキング集計対象外）。その他、9位のさいたま市大宮区に位置する大宮公園が、昨年16位から順位を上げてトップ10入りしています。

■住み続けたい街（駅）トップは、初登場の石原

1位は熊谷市に位置する石原で、唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ています。石原は、昨年は累計回答数が30名未満でランキング集計対象外だった駅です。2位は2年連続でさいたま市浦和区に位置する浦和で、「住みここち」をはじめとする全てのランキングでトップ4以内に入る高い評価を得ています。3位は、比企郡滑川町に位置するつきのわです。

・文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年5月14日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

街の幸福度（自治体）ランキング2025 TOP20

●トップ10のうち、5自治体が「住みここち」でもトップ10に入っている自治体です。

●トップ20内で今回初登場の自治体は、20位の児玉郡美里町で、昨年は累計回答数が50名未満でランキング集計対象外でした。その他、14位蕨市（昨年29位）、16位所沢市（昨年21位）、19位越谷市（昨年26位）が、昨年より順位を上げてトップ20入りしています。

●1位の比企郡鳩山町は唯一偏差値80台の極めて高い評価、2位のさいたま市浦和区は偏差値70台の高い評価、3位～10位の自治体は、偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

街の幸福度（駅）ランキング2025 TOP20

●トップ10内で今回初登場の駅は、6位の狭山市に位置する稲荷山公園、10位の熊谷市に位置する石原で、昨年は累計回答数が30名未満でランキング集計対象外だった駅です。

●トップ20内では、15位の今羽が昨年81位より大きく順位を上げてトップ20入りしています。その他、11位行田（昨年24位）、12位土呂（昨年22位）、17位北浦和（昨年23位）、19位新井宿（昨年38位）が、昨年より順位を上げてトップ20入りしています。

●トップ2の駅は偏差値70台の高い評価、3位～18位の駅は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

※「街に誇りがある」「街に愛着がある」の評点はそれぞれ「今住んでいる街に、誇りを持っている」 「今住んでいる街に、とても愛着がある」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点とした場合の平均値で、その結果から順位を作成しています。

※「回答数」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※昨年順位を「ｰ」と表示しているのは、自治体で回答者数が50名未満、駅で30名未満など集計の規定に満たない場合、または偏差値が50未満、または偏差値が50未満で順位を公表していない場合です。

※駅ランキング：2位和戸（東武伊勢崎線）、6位稲荷山公園（西武池袋線）は、2021年～2025年の累計回答数が30名未満で、2020年回答を含めても30名に達しなかったため、「住み続けたい」「誇りがある」「愛着がある」の集計対象外となっています。そのため「-」と表記しています。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。

※文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年5月14日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

住み続けたい街（自治体）ランキング2025 TOP20

●初登場で1位の秩父郡横瀬町は、「街に愛着がある」でも1位、「街に誇りがある」で2位の高い評価を得ています。

●トップ10内では、8位川越市（昨年12位）、10位入間郡越生町（昨年15位）が、昨年より順位を上げてトップ10入りしています。

●トップ20内で今回初登場の自治体は、14位の比企郡ときがわ町で、昨年は累計回答数が50名未満でランキング集計対象外でした。

●トップ2の自治体は偏差値70台の高い評価、3位～11位の自治体は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

住み続けたい街（駅）ランキング2025 TOP20

●初登場で1位の石原は、「街に愛着がある」で2位の高い評価を得ています。

●トップ10内では、9位の羽貫が昨年74位より大きく順位を上げてトップ10入りしています。

●トップ20内では、11位の寄居が昨年58位より大きく順位を上げてトップ20入りしています。その他、15位内宿（昨年26位）、16位航空公園（昨年34位）、20位与野（昨年24位）が、昨年より順位を上げてトップ20入りしています。

●1位の石原は唯一偏差値80台の極めて高い評価、2位～5位の駅は偏差値70台の高い評価、6位～20位の駅は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

※「街に誇りがある」「街に愛着がある」の評点はそれぞれ「今住んでいる街に、誇りを持っている」 「今住んでいる街に、とても愛着がある」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点とした場合の平均値で、その結果から順位を作成しています。

※回答数は、2021年～2025年の5年間の累計回答者数です。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

埼玉県居住の20歳以上の男女、2021年～2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計50,255名を対象に集計。

［男女比］ 男性52.0%：女性48.0%

［未既婚］ 未婚38.1%：既婚61.9% ［子ども］ なし44.2%：あり55.8%

［世代比］ 20歳代13.7%、30歳代20.1%、40歳代22.9%、50歳代23.9%、60歳代13.9%、70歳代5.5%

◇調査期間

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：10,595名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：10,153名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：10,507名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：10,313名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：8,443名）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：156名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：88名 ※一部の回答のみ使用）

計50,255名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

街の幸福度ランキングは、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算。住み続けたい街ランキングは、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」に対して、 「そう思う」：100点から「そう思わない」：0点までの5段階評価をしてもらい、その回答の平均値で作成。「誇りがある」「愛着がある」も「住み続けたい街ランキング」と同様の方法で作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

※新聞・雑誌、テレビ・ラジオ等の報道関係者におかれましては、本リリースを掲載・報道または引用する場合には、「いい部屋ネット 街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2025＜埼玉県版＞」と出所の表記をお願いします。

※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

