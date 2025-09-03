いい部屋ネット　街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2025＜首都圏版＞発表

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜首都圏版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜首都圏版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（Area）を付記しています。

※【有明A】有明・国際展示場・東京ビッグサイト・有明テニスの森、【原宿A】原宿・明治神宮前

※幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対して、1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成しています。

※住み続けたい街の評点は、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点の5段階で評価してもらい、その回答の平均値でランキングを作成しています。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じで順位が異なる場合、小数点2位以下が異なります。

※「街の幸福度（駅）・住み続けたい街（駅）」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「街の幸福度（自治体）・住み続けたい街（自治体）」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。

※「街の幸福度」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。

※「住み続けたい」も「街の幸福度」同様に、2021～2025年の5年分を基本としています。人数が規定に満たない場合は2020年の回答のみを加えて集計しています。なお、「住み続けたい」については2019年のデータはありません。

総評

■街の幸福度（自治体）トップは、初登場の東京都八丈島八丈町

1位は初登場の東京都八丈島八丈町で、昨年は累計回答数が50名未満でランキング集計対象外でした。2位は神奈川県三浦郡葉山町、3位は東京都港区です。4位は埼玉県比企郡鳩山町で、昨年6位から順位を上げました。トップ5の内3つが、郡部に属する「町」という結果になっています。

■住み続けたい街（自治体）トップは、5年連続で神奈川県三浦郡葉山町

神奈川県三浦郡葉山町が、5年連続で1位に輝きました。2位は、4年連続で神奈川県鎌倉市です。3位は神奈川県逗子市で、昨年4位から一つ順位を上げました。トップ3は、神奈川県の沿岸部、湘南エリアに位置する街という結果になっています。

■街の幸福度（駅）トップは、みなとみらい

横浜市西区に位置するみなとみらいで、唯一偏差値90台の極めて高い評価を得て、昨年2位から返り咲いて1位となっています。2位は、印西市に位置する小林です。3位は、2年連続渋谷区に位置する代官山です。トップ10内では、8位の港区に位置する外苑前が、昨年277位より大きく順位を上げている他、6位の千代田区に位置する水道橋も、昨年78位より大きく順位を上げてトップ10入りしています。

■住み続けたい街（駅）トップは、3年連続で代官山

渋谷区に位置する代官山が、3年連続で1位に輝きました。2位は昨年19位から大きく順位を上げた新代田、3位は東北沢（昨年5位）で、いずれも世田谷区に位置する駅です。4位は中郡大磯町に位置する大磯で、昨年30位から大きく順位を上げてトップ10入りしています。

街の幸福度（自治体）ランキング2025 TOP20

●1位で初登場の東京都八丈島八丈町は、昨年は累計回答数が50名未満でランキング集計対象外だった自治体です。

●1位～6位の自治体は偏差値70台の高い評価、7位～20位の自治体は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

街の幸福度（駅）ランキング2025 TOP20

●1位のみなとみらいは、「住みここち」でも1位、 「住みたい街」で3位、 「街に誇りがある」で4位の高い評価を得ています。

●トップ10内で昨年から3桁以上順位を上げたのは8位の外苑前で、昨年277位からの大幅ランクアップです。その他、6位水道橋（昨年78位）も、昨年より順位を上げてトップ10入りしています。

●トップ20内で今回初登場の駅は、13位馬車道、18位横須賀、20位黒川で、いずれも昨年は累計回答数が30名未満でランキング集計対象外だった駅です。

●1位のみなとみらいは唯一偏差値90台の極めて高い評価、2位～5位の駅は偏差値80台の高い評価、6位～20位の駅は偏差値70台で相対的に高い評価となっています。

※「街に誇りがある」「街に愛着がある」の評点はそれぞれ「今住んでいる街に、誇りを持っている」 「今住んでいる街に、とても愛着がある」という設問に対して、そう思う：100点、どちらかと言えばそう思う：75点、どちらでもない：50点、どちらかと言えばそう思わない：25点、そう思わない：0点とした場合の平均値で、その結果から順位を作成しています。

※「回答数」は、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※昨年順位を「ｰ」と表示しているのは、自治体で回答者数が50名未満、駅で30名未満など集計の規定に満たない場合、または偏差値が50未満で順位を公表していない場合です。

※ 自治体ランキング：1位八丈島八丈町、11位足柄上郡山北町、駅ランキング：5位若葉台（京王相模原線）、20位黒川（小田急多摩線）は、2021年～2025年の累計回答数が自治体50名未満、駅30名未満で、2020年回答を含めても集計の規定に達しなかったため、「住み続けたい」「誇りがある」「愛着がある」の集計対象外となっています。そのため「-」と表記しています。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年5月14日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

住み続けたい街（自治体）ランキング2025 TOP20

●「住み続けたい」トップ10をみると、「街に誇りがある」「街に愛着がある」でも上位に入っている自治体が多く見られます。「住み続けたい」という気持ちは、街に対する誇りや愛着と関係している傾向がうかがえます。

●トップ20内で今回初登場の自治体は、13位秩父郡横瀬町で、昨年は累計回答数が50名未満でランキング集計対象外だった街です。

●1位～7位の自治体は偏差値70台の高い評価、8位～20位の自治体は偏差値60台で相対的に高い評価となっています。

住み続けたい街（駅）ランキング2025 TOP20

●1位の代官山は、 「街に誇りがある」でも1位、「街に愛着がある」で2位、「街の幸福度」で3位、「住みここち」で4位の高い評価を得ています。

●トップ10内で今回初登場の駅は、5位横須賀、7位青山一丁目、10位石原で、いずれも昨年は累計回答数が30名未満でランキング集計対象外だった駅です。その他、2位新代田（昨年19位）、4位大磯（昨年30位）が、昨年より大きく順位を上げてトップ10入りしています。

●トップ20内では、13位泉岳寺（昨年29位）、14位上町（昨年48位）、15位学園前（昨年36位）、19位六本木一丁目（昨年50位）が、昨年より大きく順位を上げてトップ20入りしています。

●トップ3の駅は偏差値80台の極めて高い評価、4位～20位の駅は偏差値70台で相対的に高い評価となっています。

※回答数は、2021年～2025年の5年間の累計回答者数です。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※回答数は、2021年～2025年の5年間の累計回答者数です。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年の回答も加えています。なお、回答者に重複はありません。

※住みここち、住みたいの順位は、WEBサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降の順位となる場合は「-」と表示しています。

※文中に記載している「住みここち（自治体・駅）ランキング」「住みたい街（自治体・駅）ランキング」は、2025年5月14日に発表しています。詳しい順位はWEBサイトをご参照ください。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）居住の20歳以上の男女、2021年～2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計255,548名を対象に集計。

［男女比］ 男性51.6%：女性48.4%

［未既婚］ 未婚40.2%：既婚59.8% ［子ども］ なし47.9%：あり52.1%

［世代比］ 20歳代13.9%、30歳代19.8%、40歳代22.5%、50歳代24.4%、60歳代14.0%、70歳代5.6%

◇調査期間

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：53,198名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：51,918名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：52,877名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：52,325名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：43,624名）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：1,028名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：578名 ※一部の回答のみ使用）

計255,548名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

街の幸福度ランキングは、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算。住み続けたい街ランキングは、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」に対して、 「そう思う」：100点から「そう思わない」：0点までの5段階評価をしてもらい、その回答の平均値で作成。「誇りがある」「愛着がある」も「住み続けたい街ランキング」と同様の方法で作成。

