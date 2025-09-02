ストロングハート×明治大学体育会水泳部がスポンサー契約を締結

株式会社ストロングハート

株式会社ストロングハート（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木一也、以下、当社）は、このほど明治大学体育会水泳部と、スポンサー契約を締結いたしました。大学水泳部とのスポンサー契約の締結は、初めてとなります。この契約により、９月４日（木）～７日（日）に開催される「第101回 日本学生選手権水泳競技大会（通称：インカレ）競泳競技」で３連覇を目指す同部の選手や関係者に、アスリート向けプロテインバー「ストロングバー＊1」の提供をはじめ様々な支援を行います。

＊1：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000050480.html

101回大会で3連覇目指す水泳部の皆さんアスリート向けの「ストロングバー」

◆契約締結の目的、背景

当社は「頑張る人を応援する」という想いから、これまでも明治大学をはじめ法政大学、日本大学、近畿大学など複数大学の体育会水泳部に、ストロングバーの提供を軸に様々な支援活動を継続してきました。今回はその中でも過去に男子が同大会４連覇と２連覇を達成し、今回も３連覇を目指すという強豪の明治大学の更なる挑戦を支援するために、同大学の水泳部とスポンサー契約を締結することになりました。

また当社は、同大会を主催する公益財団法人日本水泳連盟との間で、今大会の競泳競技に関するスポンサー契約もこのほど締結し、明治大学のみならず、大会で頂点を目指すすべての学生スイマーを応援しています。

（ご参考：「第101回 日本学生選手権水泳競技大会 競泳競技」のスポンサー契約を締結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000050480.html)）

当社が支援中の各大学水泳部の選手達第101回 水泳競技大会のポスター

◆明治大学体育会水泳部について

1919年創部、本年で創部から106年目となる水泳部。インカレでは2015（平成27）年、86年ぶりに男子総合優勝（天皇杯獲得）、以後2018（平成30）年まで四連覇を成し遂げ、2020（令和2）年に再度優勝、2023年・24年には二連覇を達成。この10年で男子は7度の総合優勝（天皇杯獲得）を果たすという圧倒的な強さを誇り、今大会で三連覇達成を目指しています。

＊明治大学スポーツ総合サイト Meiji NOW SPORTS(https://meijinow.jp/sports/club/9)

＊明治大学体育会水泳部 公式サイト MEIJI UNIVERSITY SWIMMING TEAM(https://swimeiji48037.amebaownd.com/)

◆株式会社ストロングハートの想い

当社は湘南・茅ヶ崎で2013年に誕生し、本年創業12年目となります。創業者の鈴木は、自身が幼少期から大学（インカレ）まで水泳選手として活躍した経験や、社会人時代にはライフセービングに従事、伊豆大島から茅ヶ崎まで約60kmの泳断＊2を2度成功させるなど、水泳と湘南を愛し、挑戦を続けてきたことから１.インカレ水泳競技で大学の頂点を目指す選手や関係者を支援したい２.アスリートとしての自分が本当に食べたいプロテインバーをという想いから、自ら開発した「ストロングバー」が累計270万本を超える販売を達成したことに謝意を表したいーと考え、協賛を決定したものです。

＊2：2009年、2012年の2度にわたり、伊豆大島から茅ヶ崎までの約60kmを単独で泳断するというチャレンジを成功させています。（https://strongheart.jp/category/strongpeople/kazuya-suzuki/）

◆ストロングバーは、 ストロングハート公式オンラインショップ 「ストロングハートショップ」（https://strongheartshop.com/）、各種ECサイトや一部コンビニエンスストア店頭、茅ヶ崎の直営店舗「ストロングハウス」（https://www.instagram.com/strong_house18）

でお買い求めいただけます。

◆株式会社ストロングハートの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50480/table/25_1_22ed774e080b1bc3f83053ca3140855e.jpg?v=202509031125 ]