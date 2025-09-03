元請けに提出する安全点検書類をスムーズに。宮城県 石巻市 有限会社広建が「GENBAx点検」を導入

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（代表取締役：博多一晃、本社：東京都中央区、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場における安全点検のDX化を加速する「GENBAx点検」を、有限会社広建（本社：宮城県 代表取締役：阿部 直哉）が導入したことを発表します。

「GENBAx点検」導入の背景

建設業においては、デジタル化の遅れや人手不足、長時間労働など様々な問題が山積しています。これらの課題を解決するために、SORABITOでは、建機レンタル会社における点検業務を効率化するサービス「i-Rental 点検」や、建設現場での安全点検業務を効率化する「GENBAx点検」を提供しています。

有限会社広建は2004年に設立。宮城県を中心とした地域社会へ「ものづくり」建設会社として貢献されています。ＪＲパートナー会社の協力会社として鉄道土木工事を主として施工し様々なインフラ整備で技術力を発揮されています。

今回のGENBAx点検の導入背景として

・下請けの立場で安全点検管理し、元請けに対して紙で出力して提出したい

・現場職員の業務がスムーズになるよう、使いやすく管理しやすいツールを導入したい

・重機の安全点検が多いので、日々の安全点検を効率化したい

などを感じておられ、「GENBAx点検」を導入いただきました。

今後活用を推し進めていくことにより、

帳票を電子化した際に重機点検、日常点検、その他持ち込み機械などの種類を一目でわかるようにし、ペーパーレス化による建設現場のDX推進を図っていきたいと考えておられます。

SORABITOでは、建設現場の安全性及び生産性の向上に貢献するとともに、建設業の「2024年問題」の解決に向けて、様々な機能開発や実装に取り組んでまいります。

有限会社広建について

社名：有限会社広建

代表取締役：阿部 直哉

本店所在地：宮城県石巻市南中里4-5-3

創立：2004年7月

URL：http://www.koken-ishinomaki.com/

「GENBAx点検」とは

「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、作業員の健康チェックなどあらゆる点検表をペーパーレス化します。点検表の回収を不要に、点検承認をスマート化し、安全点検業務を効率化するサービスです。

サービス紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=cjQqn2fI0GE

サービス紹介：https://genbax.jp/inspection/construction/

「GENBAx点検」3つの特徴

スマホで点検

建機の点検、設備の点検、作業員の健康チェックまであらゆる点検を可能に。QR読み取りによるログイン、作業員のユーザー登録を不要に。協力会社の多い建設現場での利用をスムーズに。

結果はリアルタイム集計・共有

スマホで登録された点検結果は、リアルタイムにパソコンでの確認が可能に。作業完了状況をリアルタイム集計、日々の点検状況を可視化。点検表の回収を不要に、点検アラートの把握を効率化。

パソコン・スマホで電子承認

電子承認機能により、パソコン、スマホで承認作業を完了。いつでも、どこでも承認を可能に。多段階承認機能により、社内の点検表回覧を不要に。

SORABITO株式会社について

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に必要な資機材の調達・稼働管理を最適化するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル業界の営業DXを支援するSaaS「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務をペーパーレス化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けのサービスとして提供する「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役 博多 一晃

本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号

設立：2014年5月12日

URL： https://www.sorabito.com/

参考リンク

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)