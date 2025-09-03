野村AM、国内初ETFの上場30周年を記念したイベント「ETFサミット2025　ETFで、次へいこう。」を開催

野村アセットマネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長：小池広靖、以下「当社」）は、ETFおよび当社が運用するETFシリーズ「NEXT FUNDS」の上場30周年を記念し、2025年11月1日に株式会社東京証券取引所との共催で「ETFサミット2025 ETFで、次へいこう。」（以下「本イベント」）を開催します。本イベントでは、当社とともにこれまで約3年にわたってETFおよびNEXT FUNDSを盛り上げてきたカズレーザー氏を特別ゲストに迎え、ETFの魅力や効果的な活用方法について、投資家の皆様に深く理解いただけるプログラムを実施します。また、プログラムのひとつであるクイズ企画「カズレーザーからの挑戦状」では、成績上位者に東京証券取引所での打鐘体験（鐘を鳴らす体験）やカズレーザー氏との記念写真撮影など、参加型の特典を用意しています。

本イベントをはじめとした継続的な取り組みを通じて、投資家の皆様の資産形成をより一層サポートできるよう努めてまいります。

【開催概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84182/table/235_1_e80ae064c63265abee4fe8568b6e2181.jpg?v=202509031055 ]

「NEXT FUNDS」について

「NEXT FUNDS」は、当社が運用するETFシリーズの統一ブランドです。「NEXT FUNDS」の名称は、「野村のETF（上場投資信託）」を意味する「Nomura Exchange Traded FUNDS」の頭文字であるとともに、「次世代のファンド」のラインナップを展開していく意図を表しています。当社は1995年5月に国内第一号となるETFを上場しました。当社が運用するETF「NEXT FUNDS」は合計73本が上場しています。

NEXT FUNDS専用サイト(https://nextfunds.jp/)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84182/table/235_2_938459abc30eddf53ec06ef9719665d4.jpg?v=202509031055 ]

