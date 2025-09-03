テレビ朝日運営「EX風林火山」チームスポンサー契約継続！｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のテレビ朝日運営「EX風林火山」とチームスポンサー契約を継続しました。

■概要

いえらぶGROUPは、事業拡大に伴い新卒をはじめとする人材を積極的に採用しています。その一環として、20代に人気のMリーグをスポンサーとして応援し、大学生や若年層にいえらぶGROUPを知ってもらう機会を広げています。



このたび、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のテレビ朝日運営チーム「EX風林火山」とのスポンサー契約を継続しました。

「EX風林火山」とは、2024年9月にスポンサー契約を締結し、これまでに「麻雀×就活」をテーマとしたMリーガー登壇イベント＆応援パブリックビューイングを開催しました。

▼「麻雀×就活！」イベントのレポートはこちら

麻雀×就活！「Mリーガー」特別講演会レポート ～プロ雀士から学ぶ"読み"と"判断力"～

https://www.ielove-group.jp/blog/detail-04805

2025年10月中旬には、「EX風林火山」と合同でイベントを開催するにあたり、ゼロから企画を立ち上げ、イベント企画・PRを実行する、大学生インターンを実施しています。

※たくさんのご応募をいただき、ありがとうございました。近日イベントの詳細を発表いたします。■EX風林火山とは

「EX風林火山」は、競技麻雀のチーム対抗戦のナショナルプロリーグ・Mリーグのチーム。テレビ朝日がオーナー企業となり、2018年に設立された。

チーム名の由来は、武田信玄が用いた軍旗に書されたとされる風林火山に親会社のテレビ朝日のコールサインである「EX」から。孫子の兵法である「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」をテーマに掲げている。

オフシーズンには後述する「IKUSA」と呼ばれる新選手のオーディションを兼ねた独自の大会を開催している。

公式サイト：https://exfurinkazan.com/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

