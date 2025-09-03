【出展レポート】アルマダ、第二回エシカル展に出展

株式会社アルマダ

2025年9月３日

1. 出展概要

美容室専売品メーカーのアルマダ（代表取締役社長 安藤潤）は、2025年8月29日（金）～31日（日）に大阪梅田PLAT UMEKITAで開催された『What's Ethical？展 Vol.2』に出展しました。

本イベントは「私たちの『エシカル』って何だろう？」をテーマに、子どもから大人まで楽しみながらエシカルを考える体験型展示会です。多彩な企業や団体が集まり、サステナブルな商品やサービスを紹介しました。

アルマダは今回、ヘア＆スキンケアブランド 「armada Mi+」 を通じて、環境にも人にもやさしい美容の在り方を発信しました。

特に今回は、インフルエンサーによるサロン施術体験（29日）をの実施や、来場者参加型のルーレット企画を行うことで、来場者が楽しみながらからエシカル美容を実感できる場をつくりました。

2. 出展製品・ブースの特徴

出展製品

環境配慮型の毛髪化粧水「armada Mi+」

廃植物を炭化したミネラルと無限の資源と呼ばれる海洋深層水を使用した毛髪化粧水「armada Mi+

」を出展しました。

環境負荷を抑えた原料：従来の合成成分に頼らず、天然資源を活用。

高い保湿・膨潤効果：ミネラルの力で髪の内部に潤いを届ける。

プロフェッショナル仕様：美容室専売品として、サロンケアの質を向上。

ブースの特徴

インフルエンサーが施術を受け、その使用感を発信

来場者が楽しめるルーレットゲームを実施し、サンプルやギフトを提供

ブランドのコンセプトを伝える展示やサンプリングで「ご自宅でも続けられる体験」を提案

3. 反響

施術を体験したインフルエンサーからは、

「手触りが一気に変わり、髪がまとまった」

「環境にやさしいのに仕上がりも満足度が高い」

といった声が寄せられました。

また、ルーレット企画は来場者に大変好評で、ブースには終始にぎわいが生まれました。

SNS上でも体験を通じた多くの共感が広がりました。

4. 今後の展開

アルマダは、armada Mi+ を通じて「自分にも地球にもやさしい美容体験」を提案し続けます。

これからも、美容師・サロンオーナーの皆さまと共に、持続可能な未来へつながる製品の発信を進めてまいります。

今後の新商品情報やイベント出展については、公式サイトやSNSで随時発信予定です。

ぜひご注目ください。

