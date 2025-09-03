【アフガニスタン地震 緊急子ども支援】国際NGOチャイルド・ファンドが緊急支援。クラウドファンディングもスタート

特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン

開発途上国の子ども支援を行う、国際協力NGOチャイルド・ファンドは、2025年8月31日にアフガニスタン東部で発生した地震に対し、緊急支援を開始します。今回の地震は、国民の半数が人道支援を必要としている中で起こった災害で、これまでに800人以上が死亡、2,800人以上が負傷しています。認定NPO法人チャイルド・ファンド・ジャパン（事務局長：武田勝彦）は、緊急支援に対する寄付受付・クラウドファンディングをスタートしました。

■寄付受付■

団体HP アフガニスタン地震緊急子ども支援特設ページ(https://www.childfund.or.jp/activities/emergency/afghanistan)

Yahoo!ネット募金(https://donation.yahoo.co.jp/detail/781007)

国民の半数が人道支援を必要とする中での大地震

アフガニスタンは今回の地震以前から、長年続く紛争や政情不安、経済の停滞などにより、国民の約半数にあたる2,290万人が人道支援を必要とする状況にありました。そのうち1,200万人は子どもです。また、女性に対する権利侵害も深刻で、就業や教育の機会を奪われています。



こうした中で発生した今回の地震は、震源の深さが8～10kmと浅く、特に山岳地帯は壊滅的な被害を受けました。これまでの人道危機にさらに拍車をかけるものとなってしまいました。

20年以上の活動経験をもとに、ニーズ調査・緊急支援を開始

チャイルド・ファンドは、イタリアのメンバー団体が2002年からアフガニスタンで活動を続けており、子どもや女性を対象とした食料支援や生計支援、災害リスク軽減に取り組んできました。2023年に起きた大地震では、310世帯に越冬支援や食料を届け、厳しい冬を生き抜くための支援を行いました。



今回も、最も被害が大きいとされるクナール州を中心に緊急支援を行う予定です。現地スタッフはすでに調査を開始しており、すみやかに支援計画を策定していきます。具体的な支援内容はニーズ調査をもとに決定しますが、特に子どもと女性を中心とした支援を行う予定です。

子どもと女性を守るために

チャイルド・ファンド・ジャパンは、子どもたちや女性へいち早く支援を届けるため、9月2日より緊急支援への寄付受付・クラウドファンディングを開始しました。現在、チャイルド・ファンド・ジャパン公式サイトおよびYahoo!ネット募金で寄付を受け付けています。

皆さまからのご協力が、子どもたちの命を救い、未来をつなぐ力になります。どうぞご支援をお願いいたします。

～チャイルド・ファンドとは～

開発途上国の貧困下で生きる子どもたちへの支援に取り組む国際協力NGOの世界ネットワーク。チャイルド・ファンド・ジャパンを含め、世界の11の団体が加盟しており、70ヵ国以上で2,300万人以上の子どもたち、家族を支援している。

紛争や災害時には、加盟団体で連携し、緊急・復興支援も実施しており、直近ではウクライナ緊急支援、パレスチナ・ガザ緊急支援を実施している。

～チャイルド・ファンド・ジャパンとは～

1975年より、アジアを中心に貧困の中で暮らす子どもの健やかな成長、家族と地域の自立を目指した活動を行う国際協力NGO。フィリピン、ネパール、スリランカを中心に、スポンサーシップ・プログラム（現地の子どもとの手紙のやりとりなどで成長を見守りながら支援するプログラム）などを通して、子どもたちを支援し続けている。2025年、50周年を迎えた。

SDGsの目標1、3、4、5、16の達成につながる活動を行い、昨今では、目標16.2「子どもへの暴力をなくす」の達成に向けて、オンラインでの子どもの性搾取の問題、生成AIがつくる児童性的画像の問題にも取り組んでいる。