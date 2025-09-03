ロッテ、「サステナビリティレポート2025」 公開

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下 ロッテ）は、このたび「サステナビリティレポート2025」2種を公開しましたので、お知らせします。

サステナビリティレポート2025(詳細版)

株式会社ロッテ サステナビリティレポート2025はこちらからダウンロードいただけます

■テーマ：私たちのロッテ ミライチャレンジ2048

ロッテのパーパスである「独創的なアイデアとこころ動かす体験で人と人をつなぎ、しあわせな未来をつくる」に掲げるしあわせな未来を実現するため、2024年にロッテ ミライチャレンジ2048というサステナビリティ目標を掲げました。本レポートでは、2年目を迎える今年、この目標に挑む従業員一人ひとりにフォーカスし、取り組みの進捗を紹介しています。

■サステナビリティレポート2025

ロッテ ミライチャレンジ2048や取り組みについて、6つのマテリアリティ（重要課題）「心身の健康」「持続可能な調達」「サーキュラーエコノミー」「脱炭素」「社会とつながる」「人財」に沿ってサステナビリティ活動のトピックを紹介しています。

（また、グループ各社のトップや、昨年社内表彰制度（ロッテアワード）にてESG賞を受賞したメンバーからのメッセージも掲載しています。）

■サステナビリティレポート2025（詳細版）

ロッテの未来財務情報（非財務情報）をESG（環境、社会、企業統治）の観点で整理し、網羅的に掲載しています。TNFD提言に基づいた自然資本関連開示の充実に加え、人財戦略を新たに掲載しています。

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/