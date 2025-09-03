「咲き誇れ、美しき男たち」上田竜也×橋本良亮が本音を語り合う「TVガイドPERSON vol.157」裏表紙にはAiScReamが登場！

話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。本日9月3日(水)に発売された最新号「vol.157」は、上田竜也×橋本良亮が表紙、AiScReamが裏表紙を飾った。

1対1での共演が初となる上田竜也×橋本良亮が、“本音トーク”で距離を縮める

大ヒットミステリー小説をオリジナルストーリーで舞台化した音楽劇「謎解きはディナーのあとで」で、毒舌執事・影山役を演じる上田竜也と、御曹司警部・風祭京一郎役を演じる橋本良亮。グループとしてでなく、個人での共演は初となる2人が、「もう僕の中では『上田くんは影山だ、影山は上田くんだ』ってなっている」(橋本)、「橋本と風祭にはギャップがあるので、早くどうなるか見てみたい」(上田)とお互いの役柄について語る。さらに2人が「(KAT-TUNは)誰しもマネしたくなるグループ」(橋本)、「今回、橋本と仲良くなったら、もっとA.B.C-Zというものに愛着が湧くと思う」(上田)と明かす、お互いのグループへの印象をインタビューするなど、ここだけのエピソードをたっぷりと聞いた。


「愛(ハート)スクリ～ム！」を歌う3人組ユニット・AiScReamが完全独占裏表紙で登場


裏表紙＆巻末特集には、シングル「愛(ハート)スクリ～ム！」が世界的な話題となっている「ラブライブ！シリーズ」の3人組ユニット・AiScReamが登場。声優を務める降幡愛、大西亜玖璃、大熊和奏が、楽曲がバズッたことで感じた変化や、それぞれが声優を目指したきっかけ、「ラブライブ！シリーズ」で演じている役柄について語る。


豪華ラインナップ＆初登場のB&ZAIに注目！

そのほか、映画「アオショー！」で映画初出演を果たす小山慶一郎、音楽劇「MONDAYS／このタイムループ、まだまだ終わらない!?」で主人公を演じる薮宏太、主演舞台「振り子」で“過去を悔やむ男”を演じる五関晃一、舞台「ドラマプランニング」で憧れの本多劇場に立つ原嘉孝、「ミュージカル『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！」に出演する有澤樟太郎が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。



かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはレインボー、声優特集には、TVアニメ「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」で主演を務める大塚剛央が登場。増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第11回は、“東京ジョイポリス”をテーマに撮影するほか、主演舞台「ANDO」を控えるB&ZAIが本誌に初登場するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。



ラインナップ



＜表紙&巻頭特集＞


上田竜也×橋本良亮


（音楽劇「謎解きはディナーのあとで」）



＜PERSON INTERVIEW＞


小山慶一郎


（映画「アオショー！」）



薮宏太


（音楽劇「MONDAYS／このタイムループ、まだまだ終わらない!?」）



五関晃一


（舞台「振り子」）



原嘉孝


（舞台「ドラマプランニング」）



有澤樟太郎


（ミュージカル「のだめカンタービレ」シンフォニックコンサート！）



B&ZAI


（舞台「ANDO」）



＜私服連載「増田ガイドFashion」＞


増田貴久



＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞


レインボー



＜声優連載「VOICE PERSONS」＞


大塚剛央


（TVアニメ「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」）



＜SPECIAL FEATURE＞


AiScReam


（シングル「愛(ハート)スクリ～ム！」）



購入者特典、決定！



■対象店舗：ゲーマーズ (WEB・実店舗含む)


【特典内容】


AiScReam〈降幡愛（黒澤ルビィ役）／大西亜玖璃（上原歩夢役）／大熊和奏（若菜四季役）〉　生写真 絵柄全4種類よりランダムで1枚


※絵柄はソロ絵柄各1種類、集合絵柄1種類の全4種類となります



・生写真付き


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10824887/



・生写真全4種類付きコンプリートセット（4冊セット）


https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10824888/



■対象店舗：アニメイト通販


【特典内容】


大塚剛央　生写真　1枚



https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3201011/



【注意事項】


※9月3日現在


※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。



【紙版商品情報】
「週刊TVガイド関西版2025年10月16日号増刊 TVガイドPERSON vol.157」
●発売日：2025年9月3日(水)※一部、発売日が異なる地域がございます
●定　価：1,320円
●発　行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【電子版 商品概要】
「週刊TVガイド関西版2025年10月16日号増刊 TVガイドPERSON vol.157」
●配信日：2025年9月9日(火)以降順次配信開始
●価　格：1,320円
※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2025年10月16日号増刊 TVガイドPERSON vol.157」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■公式X
@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞
■公式Instagram
@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞