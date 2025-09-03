「咲き誇れ、美しき男たち」上田竜也×橋本良亮が本音を語り合う「TVガイドPERSON vol.157」裏表紙にはAiScReamが登場！
1対1での共演が初となる上田竜也×橋本良亮が、“本音トーク”で距離を縮める
大ヒットミステリー小説をオリジナルストーリーで舞台化した音楽劇「謎解きはディナーのあとで」で、毒舌執事・影山役を演じる上田竜也と、御曹司警部・風祭京一郎役を演じる橋本良亮。グループとしてでなく、個人での共演は初となる2人が、「もう僕の中では『上田くんは影山だ、影山は上田くんだ』ってなっている」(橋本)、「橋本と風祭にはギャップがあるので、早くどうなるか見てみたい」(上田)とお互いの役柄について語る。さらに2人が「(KAT-TUNは)誰しもマネしたくなるグループ」(橋本)、「今回、橋本と仲良くなったら、もっとA.B.C-Zというものに愛着が湧くと思う」(上田)と明かす、お互いのグループへの印象をインタビューするなど、ここだけのエピソードをたっぷりと聞いた。
「愛(ハート)スクリ～ム！」を歌う3人組ユニット・AiScReamが完全独占裏表紙で登場
裏表紙＆巻末特集には、シングル「愛(ハート)スクリ～ム！」が世界的な話題となっている「ラブライブ！シリーズ」の3人組ユニット・AiScReamが登場。声優を務める降幡愛、大西亜玖璃、大熊和奏が、楽曲がバズッたことで感じた変化や、それぞれが声優を目指したきっかけ、「ラブライブ！シリーズ」で演じている役柄について語る。
豪華ラインナップ＆初登場のB&ZAIに注目！
そのほか、映画「アオショー！」で映画初出演を果たす小山慶一郎、音楽劇「MONDAYS／このタイムループ、まだまだ終わらない!?」で主人公を演じる薮宏太、主演舞台「振り子」で“過去を悔やむ男”を演じる五関晃一、舞台「ドラマプランニング」で憧れの本多劇場に立つ原嘉孝、「ミュージカル『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！」に出演する有澤樟太郎が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。
かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはレインボー、声優特集には、TVアニメ「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」で主演を務める大塚剛央が登場。増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第11回は、“東京ジョイポリス”をテーマに撮影するほか、主演舞台「ANDO」を控えるB&ZAIが本誌に初登場するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。
ラインナップ
＜表紙&巻頭特集＞
上田竜也×橋本良亮
（音楽劇「謎解きはディナーのあとで」）
＜PERSON INTERVIEW＞
小山慶一郎
（映画「アオショー！」）
薮宏太
（音楽劇「MONDAYS／このタイムループ、まだまだ終わらない!?」）
五関晃一
（舞台「振り子」）
原嘉孝
（舞台「ドラマプランニング」）
有澤樟太郎
（ミュージカル「のだめカンタービレ」シンフォニックコンサート！）
B&ZAI
（舞台「ANDO」）
＜私服連載「増田ガイドFashion」＞
増田貴久
＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞
レインボー
＜声優連載「VOICE PERSONS」＞
大塚剛央
（TVアニメ「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」）
＜SPECIAL FEATURE＞
AiScReam
（シングル「愛(ハート)スクリ～ム！」）
購入者特典、決定！
■対象店舗：ゲーマーズ (WEB・実店舗含む)
【特典内容】
AiScReam〈降幡愛（黒澤ルビィ役）／大西亜玖璃（上原歩夢役）／大熊和奏（若菜四季役）〉 生写真 絵柄全4種類よりランダムで1枚
※絵柄はソロ絵柄各1種類、集合絵柄1種類の全4種類となります
・生写真付き
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10824887/
・生写真全4種類付きコンプリートセット（4冊セット）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10824888/
■対象店舗：アニメイト通販
【特典内容】
大塚剛央 生写真 1枚
「週刊TVガイド関西版2025年10月16日号増刊 TVガイドPERSON vol.157」アニメイト通販購入特典生写真
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3201011/
【注意事項】
※9月3日現在
※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
【紙版商品情報】
●発売日：2025年9月3日(水)※一部、発売日が異なる地域がございます
●定 価：1,320円
●発 行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【電子版 商品概要】
●配信日：2025年9月9日(火)以降順次配信開始
●価 格：1,320円
※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2025年10月16日号増刊 TVガイドPERSON vol.157」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。
