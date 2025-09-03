新学期のスタートダッシュにおすすめ！　隂山英男先生監修『テストの点が上がる練習テスト（小1～6）』新装版が発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月13日（水）に『テストの点が上がる練習テスト 新装版（小1～6）』を発売いたしました。

■夏休み明けは、なかなかスイッチが入らない……

長い夏休みが終わり、いよいよ新学期。けれど「まだ気持ちが切り替わらない」「宿題を片づけただけで精一杯」というお子さんも多いのではないでしょうか。特に小学生のお子さんは、生活リズムが乱れたり、学習習慣が途切れてしまったりしがちです。そのまま新学期の授業がはじまると、1学期に習った内容を思い出すのに時間がかかり、授業についていくのが大変になることもあります。

■まずは1学期の授業を思い出そう

新学期をスムーズにスタートするための第一歩は、「1学期の内容をしっかり思い出すこと」。既習事項をしっかり思い出し、頭の中で整理できた状態で授業に臨めば、余裕を持って取り組むことができ、新しい内容の理解がスムーズになります。ですが、復習といってもただ教科書を読み返すだけでは集中しにくいもの。子どもにとって「やり方」と「結果」がわかりやすい形式で取り組むことが最善の方法です。

■テスト形式ならさっと取り組めて、自分の実力がわかる！

そこでおすすめなのが、新装版を発売した『テストの点が上がる練習テスト』です。本書は、実践的な教育法で知られる隂山英男先生が監修し、実際に学校のテストでよく出題される問題をピックアップしています。切り取り式のプリントで、まるで本番のカラーテストのようなデザインになっているので、子どもが本気で取り組んでくれます。

1枚ずつ切り離せる、テストそっくりのプリント！全教科入っているから、これ1冊で安心！

テスト形式で問題を解くことで、

・時間内に解ききる力

・見直しをする習慣

・問題文の読み飛ばしなど、自分がつまずきやすいポイントの把握

といった「テストの受け方」やコツまで自然に身につきます。ただ問題を解くだけのドリルとは違い、本番のテストに向けての実戦的な練習になるのが大きな特長です。

授業の進度に合わせてテスト前のリハーサルとして活用するのはもちろん、ニガテ発見や総復習目的で、学期末や長期休みに取り組むのもおすすめですよ。

■9月からの授業内容も、おうちテストで準備OK

テストでいい点が取れると、子どもは自信を持ち、もっと頑張りたくなります。このよい循環に入るためには、成功体験の積み重ねが欠かせません。おうちで本番そっくりのテストで練習しておけば、「できた！」という感覚が増し、自然と勉強への意欲が高まります。

授業が本格的にはじまる前の今こそ、勉強への意欲を高めるチャンスです。『テストの点が上がる練習テスト』でお子さんの「勉強スイッチ」を入れて、新学期、好スタートを切りましょう！

［商品概要］

『テストの点が上がる練習テスト 新装版』

監修：隂山英男

発売日：2025年8月13日

判型：A4

電子版：未定

発行所：株式会社 Gakken

＜小1＞

定価：1,650円（税込）

ISBN：978-4-05-306223-9

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062233(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062233)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130622300(https://hon.gakken.jp/book/1130622300)

＜小2＞

定価：1,650円（税込）

ISBN：978-4-05-306224-6

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062241(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062241)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130622400(https://hon.gakken.jp/book/1130622400)

＜小3＞

定価：1,760円（税込）

ISBN：978-4-05-306225-3

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405306225X(https://www.amazon.co.jp/dp/405306225X)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130622500(https://hon.gakken.jp/book/1130622500)

＜小4＞

定価：1,980円（税込）

ISBN：978-4-05-306226-0

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062268(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062268)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130622600(https://hon.gakken.jp/book/1130622600)

＜小5＞

定価：1,980円（税込）

ISBN：978-4-05-306227-7

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062276(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062276)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130622700(https://hon.gakken.jp/book/1130622700)

＜小6＞

定価：1,980円（税込）

ISBN：978-4-05-306228-4

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062284(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062284)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130622800(https://hon.gakken.jp/book/1130622800)

◎「家で勉強しよう。ー学研のドリル・参考書ー」サイト シリーズ紹介ページ

▶https://ieben.gakken.jp/s_series/rensyu_test/(https://ieben.gakken.jp/s_series/rensyu_test/)

◎学研出版サイトシリーズページ：

▶https://hon.gakken.jp/series/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AE%E7%82%B9%E3%81%8C%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8B%E7%B7%B4%E7%BF%92%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88(https://hon.gakken.jp/series/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AE%E7%82%B9%E3%81%8C%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8B%E7%B7%B4%E7%BF%92%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開