【学研教室開設45周年記念】羽田空港の裏側 見学ツアーを実施しました！

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社学研エデュケーショナル（東京・品川／代表取締役社長：川端篤）は、８月８日（金）に学研教室45周年を記念した特別キャンペーンの一環として、「学べる！ 日帰りツアー」（羽田空港の制限区域内を専用バスで巡るツアー）を実施いたしました。

■学研教室45周年記念キャンペーン ～「羽田空港 学べる！ 日帰りツアー」を実施～

2025年8月8日（金）、学研教室は開設45周年を記念した特別キャンペーンの一環として、キャンペーンにご応募いただいた学研教室会員のなかから抽選で当選した方12組18名様を「羽田空港 学べる！日帰りツアー」にご招待しました。

本企画は、普段は立ち入ることのできない羽田空港の制限区域内を専用バスで巡るツアーと、ガイドと一緒に羽田空港第1ターミナルビルの見どころをまわる空中散歩の2本立てです。

普段は入ることのできない滑走路や格納庫を見学したり、世界の飛行機を間近で見学したりして楽しみました。

■第1部：＜羽田空港制限区域内を専用バスでめぐる見学ツアー＞

▲たくさんの航空機に感動。しっかりと目に焼き付けています

空港専用の許可車両でしか入れない制限区域を、特別仕様のバスで巡る貴重なツアーでした。参加者は専用バスに乗車して滑走路のすぐそばまで接近し、世界各国の航空機を間近で観察、さらに以下のようなスポットも見学しました。

・格納庫のなかをのぞき見

この日は運よく日本国政府専用機が止まっており、機体近くで見学をすることができました。

・圧巻の巨大な燃料タンクと不思議な「ブラストフェンス」。

全部で10個も並んでいる燃料タンクを観察し、エンジンの爆風を防ぐ「ブラストフェンス」の役割を学びました。

・空港にある消防署と空の交通整理をする“管制塔”

空港内に設置された消防署を見学、事故に備えて空港内には消防庁舎があることを学び、空の交通整理という重要な役目を担う管制塔のしくみにも触れました。

普段は知ることのできない、空港の裏側に子どもたちも目を輝かせていました。

▲管制塔の高さにびっくり▲圧巻の巨大な燃料タンク

■第2部：＜羽田空港「空中散歩」ガイドツアー＞

第1ターミナルをガイドとともにめぐる空中散歩では、羽田空港の歴史や仕組みを楽しく学びました。

・空港の歴史を振り返る写真展を見学

・見晴らし抜群の展望デッキで飛行機の離着陸を観察

・滑走路の向きや風の関係など、飛行機の運航にまつわる豆知識なども学習

ガイドの丁寧な解説により、子どもたちは空港の奥深さに触れ、学びを深めることができました。

■参加者の声

▲展望デッキではクイズに挑戦しながら、飛行機のことをたくさん学びました

・飛行機の格納庫の中を見ることができて感動しました。政府専用機がかっこよかった！（中1）

・バスツアーの中で、ガイドさんが出題したクイズの答えを考えるのがおもしろかった。「飛行機は、着陸するときより、離陸するときのほうが難しい」という話は勉強になりました。（小6）

・羽田空港がとても広くて、びっくりしました。飛行機に乗ったことはあるけれど、乗るよりも離陸するところを地上から見るほうが楽しいと思う。（小2）

■学研教室からのメッセージ

学研教室では、教室での学びだけでなく、実体験を通じて、子どもたちの知的好奇心をはぐくむ取り組みも大切にしています。今回の羽田空港バスツアーは、まさにその想いが体現されたイベントとなりました。今後も子どもたちが楽しんで学べる、成長につながる企画を展開してまいりたいと思います。

45周年以降も、どうぞよろしくお願いいたします。

■学研教室について

学研教室は、幼児・小学生・中学生の「自分で考えるチカラ」を育てる学習教室（算数／数学・国語・英語）です。子どもたちが学ぶ喜びを感じ、自信を持つことができるよう、個々の力に合わせて学習を進め、確かな学力の育成を図ります。自主的な学びで力をつけ、自信を持つことが子どもたちの生きる力につながるという理念から、基礎学力の定着や一人一人を大切にする「無学年方式」、自ら進んで学習する態度や能力の育成、そして楽しく生き生きと学ぶため徳育面を重視するなど、独自の指導方針で運営を行っています。

学研教室 Webサイト https://www.889100.com/

