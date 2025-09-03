TOPPANデジタル、「第27回自動認識総合展」に出展

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPANデジタル株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：坂井 和則、以下 TOPPANデジタル）は、2025年9月10日（水）から12日（金）に開催される「第27回自動認識総合展」（会場：東京ビッグサイト）に出展します。

TOPPANデジタルブース（西2ホール、小間番号A-35）では、「新しい未来を創る 確かな技術 TOPPAN自動認識コネクテッドソリューション」をテーマに、TOPPANの自動認識要素技術やソリューションに関する展示・デモンストレーションを行います。TOPPANグループは長年にわたり、電波を用いてタグの情報を読み書きする技術であるRFID技術を使ったICタグや、その読み取りに用いるリーダ機器、AI画像認識技術、無線給電技術、アプリシステムなど、自動認識に関わる様々な技術・ソリューションを提供しています。今回は、製品の製造から廃棄までの情報をデジタルで記録・管理するシステムであるDPP（デジタルプロダクトパスポート）など、TOPPANグループの幅広い取り組みを紹介します。DPPは欧州を中心に推進されており、今後世界的な展開が見込まれています。製品に導入した場合の店頭内におけるデモンストレーションを実施することで、TOPPANの自動認識要素技術を活用したDPP運用の一連の流れを可視化します。

TOPPANデジタル ブースイメージ

■ 主な展示内容

・自動認識要素技術コーナー

TOPPANグループが提供するICタグのラインアップや活用事例を紹介します。近距離通信により外部干渉を受けにくいNFCラベルタグや長距離通信向きのUHFラベルタグの他、医療医薬用タグ、温度や液体量を検知するセンシングタグ、高耐久性能により繰り返し使用可能で資産・工程管理など各要件に適した特殊用途向けタグなど、様々な要求品質に対応可能なICタグをカテゴリーごとに展示します。また、製造・倉庫・店頭とサプライチェーンにおけるRFID導入イメージのデモンストレーションを実施します。

・製造DXコーナー

TOPPANデジタルが提供する製造DX支援ソリューション「NAVINECT(R)」の中から、ペーパーレスや製造IoTなどに貢献する12種を紹介します。また、2025年度(第27回)自動認識システム大賞優秀賞を受賞した「温度センサー搭載RFIDタグを活用した産業機械設備向け保全管理ソリューション」(※1)のデモンストレーションや導入事例を紹介します。

・流通DXコーナー

化粧品や書籍、靴などの消費財などにICタグを取り付け、店頭でマーケティングデータを取得することが可能なスマートシェルフソリューションや、商品の真贋判定・トレーサビリティを実現する「ID-NEX(R)真贋判定/トレーサビリティシステム」を紹介します。これらのソリューションにより、流通業の業務効率化や課題解決に寄与します。

・医療医薬DXコーナー

医療材料の管理業務効率化を目的とした棚卸管理アプリ、使用済みの医療資材を廃棄用の袋に入れ一括で読み取り可能な「回転式ボックス型RFIDリーダ」、その他関連導入事例を紹介します。

・DPP運用デモンストレーション

DPPは、製造段階の製品にICタグを取り付け廃棄まで追跡することで、循環経済を目指す取り組みとして、現在欧州を中心に制度化が進み、今後は国内外での展開が見込まれています。TOPPANグループはこれまで、顧客ニーズに応じた種類のICタグや、RFID技術で読み込んだタグの情報を管理するプラットフォームシステムの提供を行ってきました。また、欧州子会社を通じてDPPに関する知見を蓄積しており、これらの技術・経験を活用することで、製品の生産や提供においてDPPへの柔軟な対応が可能です。今回の展示会では、工場での生産から店舗での運用まで、実際の導入を想定した一連のデモンストレーションを実施します。また、DPP運用を想定したアパレル製品等に取り付け可能なICタグの展示も行います。

■ 「第27回自動認識総合展」について

名称： 第27回自動認識総合展

会期： 2025年9月10日（水）～12日（金）10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト 西ホール

(TOPPANデジタルブース:西2ホール 小間番号A-35）

主催： 一般社団法人 日本自動認識システム協会

公式サイト: https://www.autoid-expo.com/tokyo/

TOPPANデジタル特設サイト：https://solution.toppan.co.jp/seminar/detail/autoid_250910.html

※1 温度センサー搭載RFIDタグを活用した産業機械設備向け保全管理ソリューション

TOPPANエッジ株式会社と日本精工株式会社の共同受賞

リリースURL: https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2023/11/newsrelease231107_1.html

